Frauenfussball Landesliga

FC Grüningen – SV Nollingen 3:1 (1:0). – Nollingens Trainer Bernd Güdemann weiß schon gar nicht mehr, was er sagen soll: „Wie so oft. Wir schießen kaum Tore“, beschrieb er das Hauptproblem seiner Elf. Bevor die Gastgeberinnen in der 37. Minute zur Führung kamen, hätten die Nollingerinnen längst ein zwei Tore schießen müssen. Hella Senger und Laura Rotter tauchten allein vor dem Tor auf, trafen aber nicht.

Güdemann monierte, dass eine Aktion der Torhüterin gegen Rotter nicht mit einer „Roten Karte“ geahndet wurde: „Das war ein klare Torchance, die außerhalb des Strafraums vereitelt wurde.“ Beim Treffer zum 1:0 wähnte er zudem die Grüninger Torschützin im Abseits.

Nichtsdestotrotz nutzten die Nollingerinnen mal eine ihrer Chancen. Sarah Walter (56.) glich aus. Güdemanns Elf stand gut, hatte alles im Griff. Der SVN-Trainer setzte nun auf die Offensive. Nun aber war seine Elf etwas unsortiert, kassierte prompt zwei Tore – in der 62. und 76. Minute.

Regionalsport Hochrhein FC Hochrhein müht sich zum 1:0-Sieg beim Aufsteiger FC Hausen – mit Videos! Das könnte Sie auch interessieren

SV Deggenhausertal – SV Niederhof 6:0 (4:0). – Nach den vergangenen Turbulenzen, unter anderem die Trennung von Trainer Sven Rapp, muss beim SV Niederhof erst wieder Ruhe einkehren. Ohne Trainer und nur mit 13 Spielerinnen trat der SV Niederhof beim SV Degenhausertal an, der nach dem 6:0-Sieg den Titel feierte.

„Uns war klar: Die wollen Meister werden und geben Vollgas“, sagte Julius Langer, Sportchef der Frauenfußballerinnen. Er war nicht dabei, konnte aber den Spielverlauf aus Informationen beschreiben. „Der Gegner war zu stark.“ Bis zur Pause war schon alles entschieden, der Favorit führte mit 4:0. Nach der Pause hielten die Niederhoferinnen einigermaßen mit. Allerdings musste Mandy Studinger verletzt raus, Sarah Ostertag, die kaum trainiert hatte, kam für sie ins Spiel.

TSV Aach-Linz – SG Görwihl/Eintracht Wihl 7:0 (4:0). - Bevor die SG Görwihl einigermaßen ihren Rhythmus fand, stand es bereits 4:0 für die Gastgeberinnen. „Danach war es natürlich schwer, noch was zu holen“, sagte Trainer Ömer Cicek. Im Gegensatz zu den vergangenen Spielen, konnte er dieses Mal nicht viel Positives berichten: „Alle Spielerinnen waren irgendwie neben der Spur. Der Gegner war ein Stück weit überlegen.“ Zumindest nach der Pause spielte seine Elf ein bisschen mit. Dennoch kassierte sie in drei weitere Treffer.