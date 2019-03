von Niklas Steinert

Enttäuscht: Nach dem 2:5 gegen den SC Ursellen ist in den Gesichtern der White Stags abzulesen, was sie vom Spielverlauf im Finale um den KBEHV-Cup gehalten haben. | Bild: Heinz Frommherz

Eishockey, KBEHV-Cupfinale

SC Ursellen – EHC Herrischried 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)

Tore: 1:0 (3.) M. Stadelmann; 2:0 (16.) Trostel; 3:0 (16.) M. Stadelmann; 3:1 (18.) Preuss; 4:1 (28.) Tschabold; 5:1 (41.) S. Stadelmann; 5:2 (47.) Willemin. – Strafen, SCU: 10 x 2 Min.; 1 x 2+2 Min.; EHC: 11 x 2 Min.; 1 x 2+2 Min. – Z.: 324.

Sichtlich enttäuscht und ordentlich angefressen gingen die White Stags nach dem Finale um den KBEHV-Cup vom Eis. Nach 60 Spielminuten waren sie dem SC Ursellen zumindest vom Resultat her unterlegen. Dass der EHC Herrischried dem Pokalsieger ein Match auf Augenhöhe geliefert hatte, wurde durch das 2:5 nicht bestätigt. Erheblichen Anteil an der Niederlage, so waren sich Beobachter und Spieler einig, hatte das Schiedsrichter-Duo, das mehrfach den Unmut der über 300 mitgereisten Zuschauer aus dem Hotzenwald zu hören bekam.

Andreas Abegglen, immerhin einst Schiedsrichter der höchsten Profiliga, und Heinz Egner zogen früh besorgte Blicke auf sich. Nach 86 Sekunden musste Jonas Schäuble in die Box – und es sollte nicht die einzige umstrittene Strafzeit bleiben. Der SC Ursellen nutzte vor der ersten Drittelpause das Überzahlspiel eiskalt. Alle drei Treffer fielen in einfacher oder doppelter Überzahl.

Etwas Balsam auf die geschundenen Seelen der Hotzenwälder war der Anschlusstreffer von Timo Preuss, ebenfalls im Powerplay. Das vermeintliche 2:3 der White Stags sahen einzig die Unparteiischen nicht hinter der Linie.

Viel besser wollten Abeggeln und Egner dann im zweiten Durchgang eine „Schwalbe“ von Tibor Haas erkannt haben. Nachdem der EHC-Stürmer von den Schlittschuhen gerissen worden war, ist den Schiedsrichtern der Sturz vermutlich zu theatralisch ausgefallen – sie schickten Haas auf die Strafbank. „Wir fühlten uns so sehr unfair behandelt, dass wir am liebsten davon gelaufen wären“, brachte es Torwart Daniel Mendelin enttäuscht auf den Punkt.

Zuspruch gab es sogar vor offizieller Seite. Thomas Scheuner, Präsident des Kantonalbernischen Eishockey Verbands (KBEHV), monierte während des Spiels, dass das Geschehen auf dem Eis nicht in seinem Interesse sei. Er hätte sich faire Bedingungen für beide Teams gewünscht. Das Duell der in etwa gleichstarken Mannschaften war auch im Schlussdrittel zu beobachten. Zwar fielen noch je ein Tor auf beiden Seiten, doch spannend wurde das Match nicht mehr.

Als negativen Höhepunkt bewerten die White Stags die schwere Verletzung von Timo Preuss, der nach einer – von den Unparteiischen nicht sanktionierten – Attacke am Oberschenkel verletzt wurde und umgehend ins Spital gebracht werden musste. Eine Behandlung vor Ort war nicht möglich, weil der gemeldete Arzt nicht in der Halle gewesen sein soll. Preuss konnte das Spital wieder verlassen und nahm die Sache mit Galgenhumor: „Am Anfang war es unfair und zum Schluss schmerzhaft.“

Die anstehenden Finalspiele – ebenfalls gegen den SC Ursellen – um die Zentralschweizer Meisterschaft der dritten Liga wird der angeschlagene Timo Preuss wohl eher als Zuschauer erleben. Zum Hinspiel fahren die White Stags am Mittwoch, wo um 20 Uhr das Hinspiel angepfiffen wird. Das Rückspiel wurde auf kommenden Sonntag, 18.30 Uhr, in Herrischried terminiert.