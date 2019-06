Reiten: - Drei Tage Reitsport pur gibt es beim Pfingstreitturnier des RV Tiengen auf der Anlage an der Wutach zu sehen. Über 200 Reiter bringen fast 400 Pferde mit. 600 Starts sind laut Meldeliste vorgesehen. Die Akteure reiten im Dressurviereck und im Springreit-Parcours um insgesamt 9250 Euro Preisgeld. Das Teilnehmerfeld garantiert Reitsport auf hohem Niveau.

Rebecca Hotz vom RV Schopfheim gehört zu den Favoriten beim Pfingst-Reitturnier des RV Tiengen. Bild: Michael Neubert | Bild: Michael Neubert

Prominentester Starter ist der internationale Topreiter Hans-Dieter Dreher vom RV Dreiländereck. Er wird aktuell in der Weltrangliste an Nummer 91 geführt, war 2018 in der deutschen Rangliste auf Platz sieben und die Nummer eins in Baden-Württemberg. Der heute 47-jährige gebürtige Rheinfelder aus Eimeldingen bringt „Cachacco Blue“ und „Belcanto“ mit. Dreher reitet am Montag im mit 2000 Euro dotierten Großen Preis von Waldshut-Tiengen (S-Springen mit Siegerrunde) und im M-Springen. Laut Drehers Internetseite ist er tags zuvor noch bei der der Gobal Champions Tour in Cannes am Start.

Zu den Stammgästen gehören Rebecca Hotz vom RV Schopfheim und Linda Marschall von der RSG Gnadental. Beide waren in Tiengen schon erfolgreich. Der Schweizer Toni Clavadetscher, einer der Publikumslieblinge, ist für Spitzenplatzierungen gut. Nicht gemeldet haben die in den vergangenen beiden Jahren dominierenden Reiterinnen Pia Reich (RV Dreiländereck), die 2018 den Großen Preis gewann, und Tamara Schnyder (Schweiz), die ein S-Springen für sich entscheiden konnte.

Das Gros der Teilnehmer kommt aus dem Reiterring Oberrhein. 138 Teilnehmer der Vereine zwischen Klettgau-Bühl bis Efringen-Kirchen haben gemeldet. Mit 25 Startern schickt der RFV Klettgau-Bühl die größte Abordnung. Gastgeber RV Tiengen schickt 21 Reiter ins Dressurviereck und in den Springreit-Parcours. Gut vertreten ist der PSV Wolfsgrube Erzingen mit 17 Startern.

31 Prüfungen stehen insgesamt auf dem Turnierplan, zwölf in der Dressur und 19 beim Springen. Wie im vergangenen Jahr gibt es die Qualifikationsprüfungen für die Albführen Bambini-Trophy in den Anfängerwettbewerben.