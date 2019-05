von Alexander Stamm

Radsport: – Da offenbar ein Rennen pro Wochenende zu wenig ist, startete Hannah Beck einen Tag nach ihrem fünften Platz beim Mountainbike-Rennen in St. Märgen beim Baden-Württembergischen Schüler-Cup in Achkarren. Für sie und auch für das Dick Küchen Racing Team war es die erste Teilnahme bei einem Straßenrennen. Sie startete schnell und setzte sich mit einer Konkurrentin vom Feld ab. Erst in der vorletzten Runde musste sie der Belastung vom Vortag Tribut zollen und die andere Fahrerin ziehen lassen. Im Ziel freute sie sich über den zweiten Platz in dieser für sie neuen Disziplin.