Radball: – Mit ein bisschen Glück wäre noch mehr drin gewesen für Mika Schrott und Lukas Stocker vom RSV Wallbach. Bei den baden-württembergischen U15-Meisterschaften in heimischer Flößerhalle hatten sie ihre ersten fünf Spiele gewonnen. Dann gab es allerdings zwei Niederlagen gegen die beiden Teams aus Gärtringen. In der Endabrechnung der Titelkämpfe bedeutete dies den vierten Platz. Schöner Trost: Auch dieser Platz berechtigt zur Teilnahme am Viertelfinale zur Deutschen Meisterschaft in zwei Wochen. Noch besser lief es für die U13-Schüler Jonathan Kranz und Kimi Schrott. Sie gewannen in Denkendorf sogar den baden-württembergischen Meistertitel.

Meister: Jonathan Kranz (links) und Kimi Schrott vom RSV Wallbach wurden in Denkendorf baden-württembergische Meister der U13. | Bild: RSV Wallbach

Mika Schrott und Lukas Stocker gewannen am ersten Tag drei Spiele in dem Achterfeld. Zunächst siegten die Wallbacher gegen Alpirsbach mit 3:2, dann gegen Waldrems mit 5:4 und schließlich gegen Kemnat ebenfalls mit 3:2. Auch tags darauf lief es zunächst prächtig. Das Team aus Langenschiltach fegten sie mit 8:1 vom Platz. Auch den Öflinger Lokalrivalen Elias Engel und Felix Hinnenberger ließen sie beim 10:2 keine Chance.

In Aktion: Mika Schrott vom RSV Wallbach. | Bild: RSV Wallbach

Dann allerdings folgte gegen Gärtringen 2 eine 1:2-Niederlage, ehe es gegen Gärtringen 1 im letzten Turnierspiel auch noch ein 2:5 gab. Ohne Punktverlust hatte sich damit Gärtringen 1 den Titel geschnappt. Dahinter waren drei Mannschaften punktgleich (15) – unter ihnen der RSV Wallbach. Letztlich hatten die Wallbacher unter diesen drei Teams die schlechteste Tordifferenz. Zweiter wurde Gärtringen 2 (41:11) vor Waldrems (32:15) und dem RSV Wallbach (32:21).

Achter Platz: Elias Engel und Felix Hinnenberger vom RSV Öflingen. | Bild: RSV Wallbach

Ohne Punkt mussten sich Engel/Hinnenberger vom RSV Öflingen, die sich erst vor einer Woche nachträglich für diese Landesmeisterschaft qualifiziert hatten, mit dem achten Platz zufrieden geben. Sie verloren außer beim 2:10 gegen die Wallbacher Kollegen gegen Waldrems (0:7), Kemnat (2:4), Gärtringen 2 (1:10), Alpirsbach (1:3), Gärtringen 1 (0:11) und Langenschiltach (2:3).

Bei der parallel stattfindenden baden-württembergischen Meisterschaft der U13 in Denkendorf waren die Wallbacher Jonathan Kranz und Kimi Schrott das Überraschungs-Duo. Mit ebenfalls fünf Siegen bei zwei Unentschieden wurden sie Meister.

Nach dem Titelgewinn als U11-Mannschaft vor einem Jahr ist dies bereits ihr zweiter großer Erfolg. Als Landesmeister haben die Wallbacher beim Viertelfinale zur DM in zwei Wochen Heimrecht.