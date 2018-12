von Rolf Rombach

Ringen, Oberliga: KSV Rheinfelden – VfK Mühlenbach 22:5

(ror) Mit einem spannenden Kampfabend und einem 22:5-Sieg gegen den VfK Mühlenbach verabschiedete sich der KSV Rheinfelden als verlustpunktfreier Meister aus der Oberliga und kehrt nach nur einem Jahr in die Regionalliga zurück. Mit dem eigenen Rekord wurde es aber nichts. Hätten die Rheinfelder mit mehr als 20 Punkten Differenz gewonnen, wäre die Leistung der Titelsaison 2016 übertroffen worden.

Dafür wurden den 200 Fans spannende Kämpfe geboten. Weder vom Meister noch vom VfK Mühlenbach (3.) gab's Geschenke. Nur Patrick Hinderer (57 kg-Greco) blieb kampflos, da der Mühlenbacher Csaba Horvath schon in seiner Heimat ist. Mit 20 Kilo Nachteil musste Eduard Frick (130 kg-Freistil) gegen VfK-Trainer Patrick Schwendemann ran. Er hielt das Ergebnis lange Zeit eng, kam aber nicht zu Punkten. Direkt im Anschluss musste sich Sasha Hinderer (61 kg-Freistil) mit 4:7 geschlagen geben, womit das Punkten der Gäste endete. Der 22:5-Erfolg des KSV Rheinfelden markierte die perfekte Saison mit dem 18. Sieg im 18. Duell, was mit Oberbürgermeister Klaus Eberhardt bis in die Nacht gefeiert wurde.