von Gerhard Holl

Rudern: – Mit vielen Medaillen kehrte der RC Rheinfelden von den baden-württembergischen Jugendmeisterschaften in Breisach zurück.

Die drei Jüngsten Smila Mahieu, Dana Behrendt und Jens Deninger gaben ihr Renndebüt. Smila Mahieu schaffte schaffte als Dritter des Vorlaufs der 15- und 16-jährigen Einer-Ruderinnen souverän den Sprung ins Halbfinale. Dort verpasste sie das Finale um nur drei Zehntelsekunden. Jens Deninger ruderte im Einer der 14-Jährigen als Vierter knapp am Finale vorbei. Ebenfalls Vierte wurde Dana Behrendt im Einer der 15/16-Jährigen.

Der Männer-Doppelvierer mit Routinier Philipp Birkner sowie Calvin Knobloch, Ole Schneider und Joscha Holl entschied den Vorlauf klar für sich. Im Finale musste sich das Rheinfelder Boot nur dem Quartett aus Karlsruhe geschlagen geben und holte Silber.

Noch besser lief es im Mixed-Achter. Für den RC Rheinfelden am Start waren Johanna Maier, Hannah Besel, Lena Daniel, Laura Böe, Calvin Knobloch, Björn Birkner, Raphael Mühlpfort, Sven Birkner und Steuerfrau Dana Behrendt. Das Achter-Boot bescherte den Rheinfeldern erstmals in ihrer Vereinsgeschichte die Meisterschaft in dieser Bootsklasse. Der männliche Part des Mixed-Achters startete noch im Männer-Vierer ohne Steuermann, der als Vierter ins Ziel kam.

Der Frauen-Doppelvierer mit Lena Daniel, Johanna Maier, Hannah Besel und Laura Böe qualifizierte sich als Dritter des Vorlaufs für das Finale und wurde hier Vierter. Hannah Besel und Lena Daniel gewannen dazu im Leichtgewichts-Doppelzweier Silber und bei den Schwergewichten sogar Gold.

Ein ähnliches Programm hatten Joscha Holl und Ole Schneider. Auch diese beiden jungen Männer starteten bei den Leicht- und Schwergewichten im Doppelzweier und erkämpften Silber und Gold. Zu Bronze schafften es außerdem Björn und Philipp Birkner im Männer-Zweier ohne Steuermann. Die Brüder unterlagen im Endspurt nur knapp dem Boot aus Heidelberg.

Gerhard Holl und Jörg Süssle kamen in der Konkurrenz des Masters-Doppelvierers auf Platz zwei.

Auch das Highlight der Regatta, der Männer-Achter mit Steuermann, wurde mit Rheinfelder Beteiligung ausgetragen. Joscha Holl, Ole Schneider, Florian Schuhmann, Raphael Mühlpfort, Calvin Knobloch, Björn Birkner, Philipp Birkner, Sven Birkner und Steuerfrau Smila Mahieu krönten das Wochenende mit der Silbermedaille.