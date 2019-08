von Wolfgang Fräßle

Gewichtheben: (frä) Mit vier Athleten war der SV 08 Laufenburg beim Open-Air–Heber-Turnier in Ladenburg vertreten. Bei den Junioren überzeugte Max Hilbert in der Klasse bis 89 kg. Mit 83 kg im Reißen und 102 kg im Stoßen holte er die Goldmedaille. Alexander Gruner errang in der Klasse bis 67 kg der Senioren und mit 65 kg im Reißen und 78 kg im Stoßen Silber. Johannes Böhler holte bei den Senioren in der Klasse bis 89 kg auf 96 kg im Reißen und 118 kg im Stoßen die Goldmedaille.

In der Klasse bis 109 kg der Senioren kam Debütant Cris Spickermann auf 81 kg im Reißen und 105 kg im Stoßen. Das bedeutete die Silbermedaille. In der Vereinswertung wurde der SV 08 Laufenburg Vierter.