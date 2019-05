von Jörg Süßle

Rudern: – Mit einer kleinen Mannschaft war der RC Rheinfelden bei der Regatta in Lauerz/CH erfolgreich. Im Einer der Männer sicherte sich Ole Schneider als Zweiter des Vorlaufs einen Platz für das A-Finale, bei dem er Dritter wurde. Joscha Holl wurde in der zweiten Serie Dritter. Tags darauf holte er sich Gold im Finale. Lena Daniel startete an beiden Tagen im Leichtgewichts-Einer der Frauen und erreichte beide Male den zweiten Platz.