von Wolfgang Fräßle

Gewichtheben: (frä) Mit einem 284,2:82,1-Sieg gegen die zweite Mannschaft des SV Flözlingen sind die Heber des SV 08 Laufenburg weiter Spitzenreiter der Landesliga Süd. Besonders hervorzuheben sind die Bestleistungen im Reißen mit 100 kg von Johannes Böhler und mit 81 kg von Lisa Eble. Eble (67,8) kam zusammen mit 92 kg im Stoßen auf Bundesliga-reife 105 Punkte. Johannes Böhler (83,4) zeigte sich mit 121 kg auch im Stoßen in guter Form und brachte 54,2 Punkte ins Mannschaftsergebnis. 69 Punkte erzielte Leonie Stöcklin (52,3) mit 47 kg im Reißen und 57 kg im Stoßen. 28 Punkte gab es für Alexander Gruner, 15 für Daniel Stiller und 13 für Max Hilbert. Am Samstag, 26. Januar, werden in der Rappensteinhalle die Heber des GV Aarau/CH erwartet.