von Wolfgang Fräßle

Gewichtheben: (frä) Mit einem 301,2:214,2-Punktesieg gegen den GV Aarau festigten die Heber des SV 08 Laufenburg ihre Spitzenposition in der Landesliga Süd. Dank der guten Leistung von Lisa Eble mit 99 Punkten (76/92) und Leonie Stöcklin mit 71 Punkten (49/57) war der Sieg der Laufenburger nie in Gefahr. Auch Johannes Böhler überzeugte mit 51,2 Punkten bei 98 Kilogramm im Reißen und 120 kg im Stoßen. 42 Punkte holte Andreas Albiez, 21 Daniel Stiller und 17 Punkte Max Hilbert.

Auch bei den Schweizer Gästen vom GV Aarau gab es 85 Punkte für Melanie Toma sowie 61 Punkte für die 113 Kilo im Reißen und 140 kg im Stoßen von Yannick Tschan.

Am Samstag, 9. Februar, heben die Laufenburger beim Tabellenvierten SV Fellbach. Am 26. Februar wird der Heimkampf des SV 08 Laufenburg gegen den GV Oberböbingen die Entscheidung im Kampf um den Meistertitel in der Landesliga bringen.