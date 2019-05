Frauenfußball-Landesliga

SV Nollingen – FC Uhldingen 3:1 (1:1). – Trainer Bernd Güdemann vom SV Nollingen atmete auf: „Endlich haben wir wieder einmal gewonnen.“ Seine Elf bestach durch den unbedingten Siegeswillen. Die Nollingerinnen machten die Räume eng. Nach Balleroberung versuchten sie, schnell nach vorn zu kombinieren, vergaben einige gute Möglichkeiten zur Führung.

Das 0:1 gegen den Aufsteiger kassierten sie in der 36. Minute. Noch vor der Pause aber verwandelte Hella Senger einen Strafstoß zum 1:1 (44.). Güdemann war froh: „Das war wichtig für uns.“ Laura Rotter (70.) ließ gleich drei Gegnerinnen stehen und schoss zur Führung ein. In der Nachspielzeit machte Luisa Haag mit dem 3:1 alles klar und beseitigte die letzten Zweifel am Ligaverbleib.

Ein Wermutstropfen: Festina Rexhepi verletzte sich am Knöchel und fällt wohl für den Rest der Saison aus. Verabschiedet wurden Nicole Steinegger, die pausieren wird, und Luisa Haag, die sich zurück in die Ortenau verabschiedet.

SV Niederhof – SV Titisee 2:1 (0:1). – Nach der unglücklichen 0:2-Niederlage im Nachholspiel am Mittwoch beim FV Marbach sicherte sich der SV Niederhof wieder einen Sieg. In der ersten Hälfte waren die Gäste effektiver, gingen durch Maritta Kienzler in der Nachspielzeit vor der Pause in Führung. Niederhofs Interimstrainer Markus Lehnen, der das Team bis zum Rundenende betreut, stellte um und verstärkte die Offensive. Der Lohn folgte per Doppelschlag: Lena Metzler (54.) und Stefanie Meisch (55.) trafen binnen 90 Sekunden zum Sieg. Der SV Niederhof (5.) hat jetzt sogar wieder die Chance auf Platz drei, spielt noch beim TSV Aach-Linz (9.) und gegen den FC Grüningen (3.).

SG Görwihl/Eintracht Wihl – FC Grüningen 0:2 (0:1). – Die weiterhin sieglose SG Görwihl lässt sich trotz des sicheren Abstiegs nicht hängen. Die Leistung gegen den Tabellendritten aus Grüningen verdiene Respekt, betont Trainer Ömer Cicek, der vollauf zufrieden mit dem Auftritt seiner Elf war: „Wir haben phasenweise sehr gut gespielt. Der Gegner war nicht so deutlich überlegen.“ Cicek freute sich über die deutliche Steigerung seiner Fußballerinnen gegenüber der Vorwoche.

Allerdings bestimmte der Gegner von der Baar erst einmal das Spiel, bis sich die SG Görwihl allmählich Luft verschaffte und zu ihren Chancen kam. Vor allem in den letzten 30 Spielminuten machte die SG noch einmal Druck. Ciceks Fazit: „Wir sind stabil gestanden und haben gut gekämpft.“