Fußball-Kreisliga A, Ost: – Diese Geschichten sind die schönsten. Solche Siege feiert man am liebsten. Tor – Schlusspfiff – Sieg. Philipp Jedlicka hob den Ball in der vierten Nachspielminute in den Strafraum, Lukas Bernauer köpfte – drin. 3:2 für den FC Hochrhein gegen den SV BW Murg. War das der Titelgewinn? Wer zweifelt noch daran. Noch ein Sieg fehlt dem FCH. Am Schlusstag gegen den SV Berau.

Trainer Philip Brandl und seine Kicker feierten, jubelten und strahlten mit der Sonne um die Wette. Einer freute sich besonders: Lukas Bernauer. So oft kommt es nicht vor, dass er trifft. „Wenn man einmal zufällig da steht“, scherzte der umjubelte Spieler. Selten beim FCH ist auch, dass keiner der arrivierten Spieler für die Entscheidung sorgt. Sieht man von Simon Lauber ab, der nach einem 0:2-Rückstand in der 26. Minute zum 1:2 abstaubte. Axel Peterhans (60.) und eben Bernauer drehten die Partie und machten den Weg zum Titel frei. Am schönsten ist es, wenn man in so einem wichtigen Spiel trifft.

Dabei sah es schlecht aus für den FC Hochrhein, und Brandl tobte an der Außenlinie. „Ich war wieder kurz vor dem Herzinfarkt“, bekannte er nach dem Schlusspfiff, fasste sich an die Brust und atmete erst einmal tief durch. Francesco Lo Presti (11.) zirkelte einen Freistoß flach ins linke Eck. Berkan Demir (17.) schickte Mehmet Yilmaz, der bediente von links Ermin Huskic – 0:2. Brandl hielt‘s draußen fast nicht mehr aus und polterte: „Ihr steht nur rum.“

Video: Michael Neubert

Bis dahin sah es nicht nach einem Sieg für den FC Hochrhein aus. Doch das ist die Stärke des Tabellenführers. Brandls Elf glaubt immer an sich und ist vorne immer gefährlich. Egal wie das Spiel läuft. Laubers Anschlusstor weckte Kräfte. „Die zweite Hälfte ging eindeutig an uns“, stellte Brandl treffend fest. Sein Team machte nun Dampf. Doch Brandls Puls ging immer schneller in Anbetracht der Chancen, die seine Kicker versiebten. Kevin Widmann (47.) klärte nach einem Lauber-Kopfball auf der Linie, wenig später rettete Lukas Semmler gegen Thomas Wehrle. Murgs Torhüter Steffen Birlin lenkte einen Schuss an die Latte, Wehrle (90.) traf ans Aluminium.

Video: Michael Neubert

Fast hätte es die kalte Dusche gegeben. Marcel Peter (54.) vergab die Riesenchance zum 3:1 für die Gäste. Murgs Trainer Sven Oertel war bedient, er konnte alles nicht fassen: „Wir führen mit 2:0, alles läuft für uns, und dann hören wir auf Fußball zu spielen.“

FC Hochrhein – SV BW Murg 3:2 (1:2). – Tore: 0:1 (11.) Lo Presti, 0:2 (17.) Huskic, 1:2 (26.) Lauber, 2:2 (60.) Peterhans, 3:2 (90.+4) Bernauer. – SR: Nico Martorana (Zell). – Z.: 200.