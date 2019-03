Markus Wöllner, Verbandsliga – wie hört sich das an?

Das wäre sensationell. Aber wir müssten klären, wie es in der nächsten Saison aussieht, wenn wir es tatsächlich schaffen. Wir müssen schauen, ob es für die Verbandsliga reicht. Bei einigen Spielerinnen ist noch fraglich, wie es weiter geht. Es ist schon unser Ziel, den Aufstieg zu schaffen, aber wir wollen auch nichts Unvernünftiges tun.

Wenn Sie den Titel nicht gewinnen, gibt es noch ein Aufstiegsspiel?

Wie ich informiert bin, kann es ein Aufstiegsspiel geben. Zweiter sind wir ja schon sicher.

Wie ist die Ausgangslage vor der Partie im direkten Duell beim TSV Alemannia Freiburg-Zähringen?

Wir müssen gegen die Zähringerinnen gewinnen. Dann müssten sie das zweite Spiel verlieren. Der TSV spielt ja noch gegen den VC Offenburg III. Also: Die Zähringerinnen müssten beide Spiele verlieren. Wenn es im zweiten Spiel des TSV zum Tiebreak kommt, müssen wir anfangen, zu rechnen. Der TSV Alemannia Freiburg-Zähringen ist im Moment so gut drauf. Ich gehe davon aus, dass sie eins der beiden Heimspiele gewinnen. Wir wollen schon siegen, spüren aber keinen Druck.

Und wenn es nicht klappt?

Dann versuchen wir es eben im nächsten Jahr wieder. Wir wollen sicher weiter nach oben schielen. Ich bin überrascht, wie gut es geklappt hat. Vielleicht bekommen wir noch neue Spielerinnen dazu. Wie es weiter geht, müssen wir aber erst noch im Verein besprechen.

Anheizer: Markus Wöllner, wie man ihn kennt. Der Trainer bringt seine Volleyballerinnen immer wieder zu Höchstleistungen. | Bild: Michael Neubert

Im Moment herrscht doch eine Euphorie in der Abteilung, ist das so?

Ja, die Männer spielen ganz gut. Sie könnten Zweiter in der Landesliga werden. Die "Zweite" ist Zweiter in der Bezirksliga und könnte nach oben. So wie es aussieht, steigt die "Zweite" bei den Frauen ab. Das Problem, das wir bei den Frauen haben, ist, dass es einen großen Unterschied zwischen "Erster" und "Zweiter" gibt. Aber in der Abteilung läuft es. Susanne Krauß hat den Vorsitz übernommen, und wir haben weitere neue Leute, die das Ganze tragen. Wir sind gut aufgestellt.

Wie sehen Sie die Entwicklung?

Ich habe damals ein gutes Bezirksliga-Team übernommen. Wir wollten in die Landesliga aufsteigen, mit schnellerem, variablerem Spiel. Die Mädels haben alles gut angenommen. Das Team hat sich gut entwickelt. Wir haben jetzt eine gute Mischung von ganz jungen und erfahrenen Spielerinnen.

Also bauen Sie auf eine gute Jugendarbeit?

Es könnte mehr aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Da haben wir aber das Problem, dass die Mädchen nach dem Abitur ein Studium beginnen und nicht mehr vor Ort sind. Ich bin stolz darauf, dass es uns in vier Jahren gelungen ist, so gut dazustehen und überhaupt um den Aufstieg in die Verbandsliga spielen zu dürfen.

Trainer Markus Wöllner | Bild: Michael Neubert