Tim, Sie sind soeben aus dem fernen Sibirien zurück. Wie war die Rückreise?

Etwas anstregend. Russland ist ein riesiges Land. Wir sind fünf Stunden von Krasnojarsk nach Moskau geflogen. Dann folgte ein dreistündiger Flug nach München und von dort ging es nochmals dreieinhalb Stunden mit dem Auto nach Hause.

Sibirien verbindet man mit Kälte. War es auch so kalt?

Wir hatten Wetterglück. Die Temperaturen waren in Ordnung. Normalerweise sind dort um diese Jahreszeit Temperaturen bis minus 40 Grad. Wir hatten knapp unter null Grad. Die Einheimischen haben uns gesagt, dass das für sie schon Frühling ist.

Sind Sie mit Ihrem Abschneiden in Krasnojarsk zufrieden?

Ja. Vor allem im Super G lief es richtig gut für mich. Da war ich als 17. bester Deutscher. Im Slalom fuhr ich auf Platz 28, im Riesenslalom auf Rang 36.

Wie stark war die Konkurrenz?

Sehr stark. Es war ein internationales Feld mit Weltcup-erfahrenen Athleten.

Welche Eindrücke bleiben Ihnen abseits des sportlichen Ergebnisses?

Die Universiade ist vergleichbar mit Olympischen Spielen in kleinerem Format. Im Universiade-Dorf hatten wir super Bedingungen. Die Pisten waren auf höchstem Niveau. Für mich war das unvergessliches Erlebnis, eine neue Erfahrung. Es hat Spaß gemacht, sich mit Sportlern zu treffen, die eine andere Sportart betreiben. Ich bin froh, dass ich dabei sein durfte.

Sie zählten zum Team Deutschland. Wer waren Ihre Teamkollegen?

Joel Köhler vom SC Nymphenburg, Tanja Intlekofer vom SC Bonndorf und Olivia Wenk vom SC Löffingen. Wir waren im Universiade Village in einem Hochhaus untergebracht. Mit Joel Köhler habe ich mein Zimmer geteilt.

Haben Sie auch die Stadt gesehen?

Wir haben eine Stadtrundfahrt in Krasnojarsk gemacht. Das ist eine große Stadt mit einer Millionen Einwohnern.

In zwei Jahren ist wieder Universiade.

Ja. In Luzern. Da wäre ich gern dabei. Das wäre ja fast ein Heimspiel für mich.

Was steht jetzt als nächstes an?

Ab April geht das Studium weiter. Darauf will ich erst einmal den Fokus legen.

Zur Person

Tim Siegmund (20) fährt für die SZ Rheinfelden. Nach dem Abi in Rheinfelden wechselte er ins Ski-Internat nach Oberstdorf. Seit einem halben Jahr studiert Tim Siegmund in München Maschinenbau. Im April beginnt für ihn das zweite Semester. Kommenden Winter will Siegmund, der in Grenzach-Wyhlen wohnt, auch auf den Skiern wieder angreifen. Wohl fühlt er sich in den Speed-Disziplinen Abfahrt und Super G. Priorität hat aber dennoch sein Studium. (gew)