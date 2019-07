von Claudia Lais

Kunstrad: – Anne und Alisa Lais vom RSV Wallbach starteten bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Elite im badischen Gutach.

Zum einen ging es darum, ein gutes Programm zu fahren und damit auch eine gute Platzierung zu erreichen. Das Hauptziel war aber die Qualifikation für die German Masters-Serie. Im Einer der Frauen mussten mindestens 110 Punkte erreicht werden.

Für Anne Lais war es der erste Wettkampf in diesem Jahr. Sie hatte sich auch im Februar eine größere Verletzung zugezogen und kann erst seit wenigen Wochen wieder trainieren. Durch die lange Pause kann sie auch noch nicht ganz an das letzte Programm anknüpfen. Mit 140,30 Punkten wurde sie auf Platz neun eingereicht. Anne fuhr eine sehr gute Kür und mit ausgefahrenen 124,08 Punkten hat sie sich die Teilnahme am Masters in Murg gesichert, das vom RSV Wallbach ausgerichtet wird. Außerdem konnte sie sich im Endergebnis über einen tollen fünften Platz freuen.

Alisa Lais war nach den aufgestellten Punkten auf dem fünften Platz eingereicht. Sie wollte in der fast heimischen Halle ein gutes Ergebnis erzielen. Allerdings zog sie sich beim Training vergangene Woche eine Verletzung beim Maute-Sprung zu. Da sie bei der Bezirksmeisterschaft schon die erforderliche Punktzahl erreicht hatte, kann sie sich auch durch das Attest qualifizieren.

Beide Wallbacher Sportlerinnen können sich nun am 1. German Masters und am Deutschland-Pokal zur Deutschen Meisterschaft qualifizieren.