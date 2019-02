Fußball-Kreisliga B-4: – Auf dem Weg zurück in die Kreisliga A hat der FC Grießen – aktuell mit einem Spiel Rückstand auf Rang zwei der Kreisliga B-4 – einen wertvollen Neuzugang bekommen. Zur Rückrunde mischt Frederik Gisinger im Mittelfeld des Klettgau-Vereins mit. Gisinger kommt vom A-Kreisligisten FC Schlüchttal, der aktuell auf dem vierten Tabellenplatz steht. Mit seinem Heimatverein spielte der 28-Jährige in der vergangenen Saison in der Bezirksliga.

Unter Trainer Markus Eggert, der im Sommer vom Nachbarn FC Geißlingen kam, mischt der letztjährige Absteiger aus dem Klettgau vorn mit. Mit einem Spiel weniger liegt der FC Grießen zwei Punkte hinter Tabellenführer SV Stühlingen. "Wir haben eine junge Mannschaft, die nicht aufsteigen muss. Aber wenn sich die Gelegenheit bietet, nehmen wir das natürlich gern mit", so Sportchef Alexander Tröndle. Das Nachholspiel beim SV Dillendorf ist auf Ostermontag angesetzt.