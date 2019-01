von Monika Scheibengruber

Tischtennis-Landesliga Frauen, Staffel 2: TTF Stühlingen III – TTC Riedböhringen 4:8

(mos) Über drei Stunden wehrte sich die "Stühlinger Dritte" gegen den Tabellenführer, doch am Ende hatten die Gäste die stärkeren Nerven. Bis zum Stand von 4:4 mussten die Tabellenfünften zwar beide Doppel von Katja Wiedemann/Julia Seidel-Fischer und Anja Müller/Megan Cytacki knapp verloren geben, gewannen jedoch vier der sechs Einzel. Dann verließ die Stühlingerinnen das Glück. In den vier folgenden Einzeln mussten Müller und Cytacki je eine Vier-Satz-Niederlage hinnehmen. Müller sowie Wiedemann kämpften sich jeweils in den fünften Satz und verloren diesen knapp. Die Punkte für das Team holten Wiedemann, Seidel-Fischer (2) und Cytacki.

Landesliga Frauen, Staffel 3: TTC Albtal – TTC Suggental 1:8

Ebenfalls mit dem Tabellenführer hatte es der TTC Albtal zu tun. Der Tabellensiebte tat sich schwer und nur das Doppel Ulrike Kümper/Selina Weist punktete. Sarah Weist/Paula Kümper verloren klar in drei Sätzen. Sarah Weist erreichte in beiden Einzeln jeweils den fünften Satz, konnte diese jedoch nicht für sich entscheiden.