von SK

Badminton, Baden-Württemberg-Liga: (sk) Das Team des TV Bad Säckingen wusste nach dem Aufstieg in die Baden-Württemberg-Liga um die eigenen Stärken. Auf vierthöchster Ebene erlitt der TV Bad Säckingen in sieben Spielen nur eine Niederlage, punktete bei zwei Siegen und vier Remis. Zufrieden zeigt sich auch Markus Zeoli nach der Hinrunde. "Wir wollen unseren vierten Platz festigen", benennt der Bad Säckinger Kapitän das Ziel für die Rückrunde. Drei Punkte beträgt der Vorsprung auf den siebten und vorletzten Rang. Noch ist die Zahl der Absteiger offen. Diese hängt auch von der Konstellation in der Regionalliga ab.

Zugleich aber "ist es nur ein Sieg zur Spitze", sagt Zeoli, der gesteht: "Wir schauen eher nach oben als nach unten." Dies auch angesichts des Doppelspieltags in Stuttgart. Kurzfristig war die Nummer eins, Andreas Mrazek, krank ausgefallen. Die Bad Säckinger mussten umdisponieren und Jakob Straub aus der zweiten Mannschaft nach oben ziehen. Gegen den neuen Spitzenreiter SG Feuerbach/Korntal und den SV Fellbach holte der Aufsteiger dennoch je ein 4:4. Und: Der TV Bad Säckingen hat noch den Zweitliga-erfahrenen Neuzugang Steffen Eibelshäuser (zwei Einsätze) in der Hinterhand.

Die Spielpause bis Anfang Februar wollen Zeoli und sein Team nutzen, um an der Ausdauer zu arbeiten. Spürbar sei auch, dass die Männer-Doppel – die Bad Säckinger Akteure sind teils in der Republik verstreut – im Gegensatz zur Konkurrenz nicht so eingespielt sind. Da brauche es stets eine gewisse Zeit, um den Rhythmus zu finden.

Herausragend sind die Bilanzen im Frauen-Doppel: Sandra und Sonja Schneider gewannen alle sieben Partien, gegen das Team aus Fellbach gaben sie erstmals einen Satz ab. Im Mixed weist Sonja Schneider an der Seite von Joshua und Markus Zeoli ebenfalls eine 7:0-Bilanz auf. Im Einzel trumpft Sandra Schneider mit 5:2-Siegen auf.