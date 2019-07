Radsport: - Beim siebten Lauf des Schwarzwälder MTB-Cup im Münstertal wurden Finja Lipp (U17) und Miron Lipp (U19) von der SG Rheinfelden im Trikot von Orbea Serpentine Velosport ihren Favoritenrollen gerecht. Die Geschwister ließen keine Zweifel aufkommen, gewannen ihre Rennen. Für Finja Lipp bedeutete der vierte Sieg in Folge, dass sie – punktgleich mit Karla Ruh (RMSV Ehrenkirchen) – an der Spitze der U17-Gesamtwertung steht. Tina Kreiter aus Wehr war nicht am Start und fiel auf Rang drei zurück.

Klare Sache: U19-Biker Miron Lipp von Orbea Serpentine Velosport feierte beim Schwarzwälder MTB-Cup im Münstertal seinen dritten Sieg und schob sich auf Platz zwei der Gesamtwertung. | Bild: LUIS WALBROEHL

Miron Lipp, der die drittbeste Zeit des Tages fuhr, schob sich in U19 auf Rang zwei, nur zwei Punkte hinter Tim Eble (Hausach).

Rang vier: Florian Brengartner vom Dick Küchen Racing-Team wurde Vierter bei den U19-Junioren beim Schwarzwälder MTB-Cup im Münstertal. | Bild: Anita Beck

Verbessert auf die Plätze drei und fünf der Gesamtwertung haben sich die U19-Fahrer des Dick Küchen Racing-Teams, Florian Brengartner (Rang vier) und Jonas Schwarz, der tags zuvor in Rheinfelden am Kriterium gestartet war, als Achter. Schwarz meisterte gewandt die technischen Passagen, hatte aber Mühe mit den langen Bergfahrten.

Die SG Rheinfelden schickte aus dem Dick Küchen Racing-Team auch Lukas Stamm, den Führenden der U15-Schüler ins Rennen. An zweiter Position platziert, fiel ihm jedoch in der vorletzten Runde die Kette runter. So zog Moritz Rombach (SV St. Georgen) nicht nur an ihm vorbei, sondern schnappte ihm – dank der besseren Platzierung auch das Gelbe Trikot weg. Beide Fahrer weisen nach sieben Starts 186 Punkte auf.

Platz sieben: Leonie Hierholzer vom Dick Küchen Racing-Team wurde bei den U17-Juniorinnen Siebte beim Schwarzwälder MTB-Cup im Münstertal. | Bild: Anita Beck

Pechvogel: Larissa Hierholzer (U17) vom Dick Küchen Racing-Team kam mit einem Plattfuß als Achte ins Ziel beim Schwarzwälder MTB-Cup im Münstertal. | Bild: Anita Beck

Mit einem Plattfuss erreichte die Rheinfelder U17-Fahrerin Larissa Hierholzer als Achte ins Ziel, direkt nach ihrer Zwillingsschwester Leonie. In der Gesamtwertung steht Larissa Hierholzer auf Rang vier, Leonie auf dem achten Platz, hinter Silja Senn (VBC Waldshut-Tiengen), die es im Münstertal auf Rang drei schaffte.

Kraftakt: Nikolas Funken vom Dick Küchen Racing-Team fuhr bei den U17-Junioren beim Schwarzwälder MTB-Cup im Münstertal vom letzten Startplatz auf dem 13. Platz vor. | Bild: Anita Beck

Vom letzten Startplatz fuhr Nikolas Funken (U17) auf Platz 13. Niklas Schweizer beendete das Rennen auf Rang 18.

Bei den U11-Schülern fuhr des Gesamt-Zweite Nick Urich (SG Rheinfelden) aus Öflingen auf den dritten Rang. Valentin Eisele und Paul Zebisch vom RSV Bad Säckingen) erreichten die Top-Ten. auch Samuel Kaiser (SG Rheinfelden) fuhr in U13 noch in die Top-Ten und verbesserte sich in der Gesamtwertung auf Platz zehn. Seine Vereinskameradin Soraya Böhler (U13) wurde Achte.