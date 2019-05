von Helmut Junkel und Gerd Welte

Mountainbike: (gew/ju) Die Rheinfelderin Finja Lipp vom Hilzinger Team Orbea-Serpentine Velosport überraschte beim dritten Wertungslauf der neuen Schwarzwälder MTB-Cup-Serie in St. Georgen als tagesbeste Jugendliche und half im Ziel noch ihrer völlig verausgabten Vereinskameradin von der SG Rheinfelden, Hannah Beck, die für das Bad Säckinger Dick Küchen Racing Team fährt. Beck fuhr als Fünfte der Klasse U17 ins Ziel.

Tagessieg: Die Rheinfelderin Finja Lipp vom Team Orbea Serpentine Velosport. | Bild: Daniel Lipp

Finja Lipp hatte von Anfang ein sehr hohes Tempo vorgelegt und hatte ach der ersten Runde zehn Sekunden Vorsprung auf Platz zwei. Diesen Vorsprung vergrößerte sie während des Rennens auf über eine Minute und gewann das Rennen souverän. Mit ihrem Tagessieg übernahm sie die Gesamtführung in der Serie. Tina Kreiter aus Wehr, die für den RSV Hochschwarzwald/Singer Racing Team an den Start ging, fand gleich in ihren Rennrhythmus und beendete das Rennen in der U17 als Zweite vor Karla Ruh (RMSV Ehrenkirchen).

Das Dick Küchen Racing Team war mit neun Fahrern am Start. Lukas Stamm, der vor einer Woche gesiegt hatte, fuhr dieses Mal als Dritter der U15 aufs Podest. Bei den Mädchen der 17 gab es neben dem fünften Platz von Hannah Beck einen siebten Rang für Larissa Hierholzer und einen achten für ihre Zwillingsschwester Leonie.

Zweiter in der U19: Florian Brengartner vom Dick Küchen Racing Team. | Bild: Alexander Stamm

Ein besonderes Duell in der U19 lieferte sich Florian Brengartner vom Dick Küchen Racing Team mit Gesamtspitzenreiter Tim Eble vom SC Hausach. Über die ersten beiden Runden hielt Brengartner gut mit, musste dann aber in der dritten Rundedes Rennens doch abreißen lassen. Dennoch hielt er den zweiten Platz bis zum Ende. Zweiter ist er damit auch in der Gesamtwertung. Jonas Schwarz fuhr in dieser Klasse auf den fünften Platz.

Zwölfter in der U17: Nikolas Funken vom Dick Küchen Racing Team. | Bild: Alexander Stamm

In der starken U17-Konkurrenz fuhr Nikolas Funken auf den zwölften Platz und ist nun in den Top Ten der Gesamtwertung. Niklas Schweizer erreichte den 18. und der immer noch verletzungsgeschwächte Jakob Doerk den 19. Platz. Lasse Schneider und Marlon Di Genio vom RSV Rheinfelden landeten auf den Rängen 13 und 14.

Bei den Schülern der U9 außerhalb der Cup-Wertung erreichte Daniel Zebisch (RSV Bad Säckingen) als Zehnter von 31 Startern das Ziel. Bei den Jungen der U11 übernahm Sieger Tom Brunner (RSV Hochschwarzwald) das Gelbe Führungstrikot. Zweiter wurde Nick Urich (SG Rheinfelden). Als Neunter kam Paul Zebisch (RSV Bad Säckingen) und als 16. Roman Brugger (SG Rheinfelden) unter 40 Platzierten ins Ziel.

Ein packendes Rennen über 2,8 Kilometer lieferten sich die Jungen der U13. Als 15. fuhr Samuel Kaiser (SG Rheinfelden) ins Klassement. Bei den Mädchen kam Soraya Böhler (SG Rheinfelden) als Fünfte ins Ziel.

Bei den ältesten Schülern der Klasse U15 musste sich Jan-Niclas Zebisch (RSV Bad Säckingen) mit Rang zwölf zufrieden geben.