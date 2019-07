Mountainbike: – Zahlreiche Spitzenplätze gab es für die Fahrer und Teams aus unserer Region beim achten Lauf der Serie um den Schwarzwälder MTB-Cup in Ehrenkirchen.

Vom Team Orbea-Serpentine Velosport wurden die Rheinfelder Geschwister Miron und Finja Lipp ihrer Favoritenrolle gerecht. In der Klasse U19 der Jungen diktierte Miron Lipp vom Start weg das Tempo. Ab Mitte des Rennens war er sogar allein unterwegs und feierte mit deutlichem Vorsprung seinen vierten Sieg hintereinander. Außerdem übernahm er wieder die Führung in der Gesamtwertung.

Sieg: Miron Lipp feierte in Ehrenkirchen den Tagessieg und ist damit wieder Gesamtspitzenreiter der Serie. | Bild: Daniel Lipp

In der Klasse U17 startete Mirons jüngere Schwester Finja Lipp schon im Trikot der Gesamtspitzenreiterin. Auch sie kontrollierte das Renngeschehen von Beginn an und setzte sich schon in der ersten Runde mit einer Konkurrentin vom Rest des Feldes ab. Ab der zweiten Runde fuhr sie ebenfalls allein und kam zu ihrem fünften Sieg in Serie. Damit steht sie schon als Gesamtsiegerin der Serie um den Schwarzwälder MTB-Cup fest. Für das Team war das schon der vierte Doppelsieg in Serie.

Stark: Die Wehrerin Andrea Kreiter wurde in Ehrenkirchen Zweite. | Bild: Andrea Kreiter

Die Wehrerin Tina Kreiter (RSV Hochschwarzwald/Singer Racing Team) fuhr in Ehrenkirchen ein konstantes Rennen und fuhr als Zweite der U17 über die Ziellinie.

Über Podestplätze in Ehrenkirchen freuten sich auch acht Bikerinnen und Biker des Bad Säckinger Dick Küchen Racing Teams.

Aufs Podest: Florian Brengartner (Dick Küchen Racing Team) wurde Dritter. | Bild: Alexander Stamm

Florian Brengartner kam in der U19 als Dritter aufs Podest. In derselben Klasse fuhr Jonas Schwarz als Zehnter gerade noch in die Top Ten. In der U17 landete Nikolas Funken als 13. im Mittelfeld. Niklas Schweizer und Jakob Doerk kamen auf hinteren Plätzen ins Ziel.

Zweiter: Lukas Stamm vom Dick Küchen Racing Team. | Bild: Alexander Stamm

Die Hierholzer-Zwillinge Larissa und Leonie hatten dieses Mal großes Pech und kamen nicht in die Wertung. Lukas Stamm verpasste in der U15 als Zweiter knapp den Sieg.