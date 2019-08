Regionalsport Hochrhein vor 5 Stunden

Finja Lipp glänzt bei den Rennen der Nachwuchs-Europameisterschaft in Italien

U17-Bikerin aus Rheinfelden aus dem Team Orbea Serpentine Velosport nimmt als Gastfahrerin des Teams Freiburger Pilsener Merida an den Wettbewerben in Pila teil. Tina Kreiter aus Wehr vom SInger Racing Team ebenfalls am Start im Aosta Tal