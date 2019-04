Frauenfußball-Landesliga

SV Titisee – SV Nollingen 1:1 (0:0). – Trainer Bernd Güdemann vom Tabellenachten SV Nollingen ist im Moment auch mit einem kleinen Erfolg zufrieden: "Wenigstens ein Punkt. Der war hoch verdient." Seine Elf hielt sich beim Tabelenfünften an seinen Plan, hinten stabil zu stehen und wenige Chancen des Gegners zuzulassen. Gefahr ging nur von einigen Distanzschüssen aus. Das große Manko der Nollingerinnen war erneut, dass sie ihre Konter nicht gut zu Ende spielten und die Chancen nicht nutzten.

Wie so oft fiel dann kurz nach der Pause aus einem Gestochere das Tor für den Gegner. Güdemann stellte um und schickte Festina Rexhepi in den Angriff. Die Maßnahme fruchtete, wenn auch spät. In der Schlussminute setzten die Nollingerinnen einen starken Gegenzug über wenige Stationen. Rexhepi lupfte die Kugel über die gegnerische Torhüterin zum 1:1 ins Netz und bereitete sich selbst damit ein Geschenk für den am nächsten Tag anstehenden Geburtstag.

Der SV Nollingen spielt am Dienstag, um 19.30 Uhr, sein Nachholspiel beim auf Rang zehn platzierten Aufsteiger FC Schönwald.

SV Deggenhausertal – SG Görwihl/Eintracht Wihl 4:0 (Urteil). – Abiturvorbereitung, Urlaub und Krankheit – SG-Trainer Ömer Cicek hatte für das Spiel beim Tabellenführer im Linzgau lediglich neun Spielerinnen zur Verfügung. "Wir wollten das Spiel verlegen, unsere Gegner waren damit eigentlich einverstanden. Verzichtet haben wir jedenfalls nicht", betont Cicek verwundert, dass das Spiel bereits mit 4:0 für den Spitzenreiter gewertet worden ist.