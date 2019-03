von SK

Ringen: – Felix Krafft holte bei den Südbadischen Meisterschaften der Männer im freien Stil in Haslach den Titel. Der Ringer des TuS Adelhausen hatte in der 125-Kilogramm-Klasse in Leo Kempf (ASV Urloffen) nur einen ernsthaften Gegner, den er aber mit 9:0 bezwang. Damit verteidigte Krafft seinen Titel. Eine Medaille gab es auch für den KSV Rheinfelden. So sicherte sich Vincent von Czenstkowski in der Klasse bis 70 kg Bronze. Vierte Plätze gab es für Sebastian Czenstkowski (KSV Rheinfelden) in der Klasse bis 79 kg und Pascal Ruh (TuS Adelhausen) in der Klasse bis 86 kg. Johannes Voegele, ebenfalls vom TuS Adelhausen, wurde Sechster in der 65-kg-Klasse. Zwei Titel sammelte auch der RV Rümmingen durch Bulat Ataev (74 kg) und Ruslan Bogatyrev (79 kg). Andreas Heidt vom SV Gresgen holte Gold in der 57-kg-Klasse, war aber einziger Ringer auf der Matte.