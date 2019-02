Klasse: Feline Weger vom TV Bad Säckingen haute in Stuttgart einen persönlichen Rekordwurf raus. Die U18-Leichtathletin war von Landestrainer (Hammer/Diskus) Lutz Klemm zu einem Qualifikationswettkampf nach Stuttgart eingeladen worden. Im Feld der besten baden-württembergischen Diskuswerferinnen und -werfer gelang ihr nach 35,78 Meter im ersten Durchgang beim zweiten Versuch nicht nur die persönliche Rekordweite von 38,45 Meter. Die Bad Säckinger erfüllte zudem die Norm für die Deutschen Winterwurfmeisterschaften, die am 23./24. Februar, in Sindelfingen ausgetragen werden. Bild: TV Bad Säckingen