Fußball: – Eine schöne Geste in einem Testspiel wurde vom DFB mit einem Fairplay-Preis gewürdigt. Es ging um nicht viel, als sich der SV Schwörstadt und die 2. Mannschaft der SpVgg Wehr im Sommer zu einem Vorbereitungsspiel gegenüber standen. Beide Mannschaften testeten für die anstehende Saison. Dennoch wurde das Spiel in Schwörstadt durchaus ernst genommen.

Als Schiedsrichter David Silfang kurz vor der Halbzeitpause, beim Stand von 2:1 für die Gastgeber, nach einem Angriff auf Abstoß für die SpVgg. Wehr II entschieden hatte, intervenierte allerdings Kevin Perrone. Der Wehrer Spieler informierte den Unparteiischen, dass der Ball noch von einem Wehrer Spieler berührt wurde, ehe er ins Toraus gerollt sei. Entsprechend müsste es Eckball für die Schwörstadter Mannschaft geben.

Silfang korrigierte also seine Entscheidung, die Schwörstadter Spieler freuten sich über so viel Fairplay und setzten das Spiel mit einer Ecke fort. Diese wurde von Mohammad Kalol genutzt, um das 3:1 zu erzielen. Kurz danach verkürzte der Wehrer Mario Secreto zum 2:3-Endstand. Inder zweiten Hälfte änderte sich am Spielstand nichts mehr.

Ein Nachspiel hatte dieses Spiel nun über drei Monate später für Kevin Perrone. Der Bezirksvorsitzende Uwe Sütterlin (Eimeldingen) hatte sich auf den Weg nach Wehr gemacht, um dem 21-jährigen Fußballer für seine tolle Geste zu danken und ihm die Fairplay-Urkunde des DFB zu überreichen.