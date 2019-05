Schwimmen: – Fabian Löwe (SSV Grenzach) aus Bannholz gewann Bronze bei der Süddeutschen Meisterschaft in Freiburg. Über 50 Meter Brust schwamm er in 30,10 Sekunden persönliche Bestzeit und wurde damit Dritter des Jahrgangs 2000. Im Finale der offenen Klasse wurde Löwe in 31,01 Sekunden Achter. Bereits zuvor hatte sich Löwe für die Deutschen Meisterschaften im August in Berlin qualifiziert. Süddeutscher Meister wurde in Freiburg der zweifache Olympia-Teilnehmer Marco Koch (SG Frankfurt/28,52).