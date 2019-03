Biathlon: – Der Bad Säckinger Fabian Kaskel (15), der für den SC Todtnau startet und Schüler des Kollegs St. Blasien ist, freut sich nach Silber bei der Deutschen Meisterschaft vor drei Wochen nun auch über den Sieg in der Gesamtwertung des Deutschland-Pokals. Beim Finale der Pokalserie in Ruhpolding reichte ihm ein zweiter Platz im Einzel zu diesem Triumph in der Klasse J16. Es siegte Mathis Färber vom SC Schönwald. Kaskels größter Konkurrent, Diogo Martins (SC Hinterzarten), musste sich mit Rang fünf begnügen. Den Sprint tags zuvor hatte Valentin Lagler (SK Berchtesgaden) gewonnen. Hier landete Kaskel auf Rang vier, Martins auf elf. Im Gesamtklassement siegte Kaskel letztlich mit 296 Punkten vor Martins (287).