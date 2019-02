Biathlon: – Bereits im dritten Winter macht Fabian Kaskel aus Bad Säckingen in der nationalen Biathlon-Szene mit starken Resultaten auf sich aufmerksam. Zwei Jahre nach seinem Triumph im Deutschen Schülercup (DSC) der Altersklasse S15 steht Kaskel, der für den SC Todtnau antritt, nun vor einem Doppelerfolg. Innerhalb von drei Wochen kann er zunächst Deutscher Meister und am 16./17. März, beim Finale in Ruhpolding, auch Sieger im Deutschlandpokal der Altersklasse J16 werden.

Der 15-jährige Schüler vom Kolleg St. Blasien eilt in diesem Winter von Erfolg zu Erfolg. Im Deutschlandpokal steht er kurz vor Ende der Serie mit 243 Punkten an der Spitze, hat einen durchaus komfortablen Vorsprung von 14 Punkten auf seinen härtesten Rivalen Diogo Martins (SC Hinterzarten), der 2018 die DSC-Gesamtwertung gewann. Zuletzt in Altenberg im Erzgebirge aber gab Kaskel mit Siegen im Massenstart und der Verfolgung der Konkurrenz den Tarif durch.

Die Entscheidungen bei der Deutschen Meisterschaft, jetzt am Wochenende in Kaltbrunn unter der Zugspitze, zählen nicht nur für den nationalen Titel, sondern auch für den Deutschlandpokal. Doppelt motiviert reist Fabian Kaskel somit als Favorit ins Werdenfelser Land: "Mein Vorteil ist, dass ich kaum schlechte Streichergebnisse habe – also dürfte der Vorsprung reichen." Vorausgesetzt, er wahrt seine Form: "Im Moment passt alles, ich bin fit und gesund", gibt sich der 15-Jährige zuversichtlich und freut sich, dass die komplette Familie beim Wettkampf vor Ort die Daumen drücken wird.

Ein Doppel-Sieg wäre für Fabian Kaskel der bislang größte Erfolg. Was die Zukunft bringt, lässt er vorerst offen: "Erstmal das Abi schaffen, in zwei Jahren." Was dann kommt, wird sich zeigen: "Etwas mit Sport sicher", betont er: "Mein Traum wäre natürlich, Biathlon zum Beruf machen zu können – mit einem Platz in einer Sportfördergruppe der Bundeswehr oder beim Zoll."