Biathlon: – Die lange Reise ins Erzgebirge hat sich für Fabian Kaskel aus Bad Säckingen absolut gelohnt. Der 15-jährige Biathlet vom SC Todtnau gewann beim sechsten Durchgang des Deutschlandpokals sowohl beim Massenstart am Samstag als auch beim Verfolgungsrennen am Sonntag. In beiden Wertungen distanzierte er seinen härtesten Rivalen in der Altersklasse J16, Diogo Martins von SV Hinterzarten, jeweils knapp.

Kaskel baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung beim drittletzten Durchgang des Deutschlandpokals mit 243 auf 14 Punkte gegenüber Martins (229) aus. Weitere 43 Punkte hinter Martins ist der drittplatzierte Mathis Färber vom SC Schönwald mit 186 Punkten fast schon aus dem Rennen. Daniel Stiefvater vom SC Bad Säckingen, war in Altenberg nicht am Start. Er belegt Platz 23 nach vier Teilnahmen mit 31 Punkten<

Gerade einmal sechs Punkte betrug der Abstand von lag Fabian Kaskel vor den Wettbewerben in der Sparkassen-Arena im sächsischen Altenberg auf Diogo Martins, der Kaskel gegenüber einen etwas besseren Saisonstart erwischt hatte. Zuletzt aber war der Bad Säckinger mit zwei Siegen und drei zweiten Plätzen an Martins vorbei gezogen.

Das drittletzte Deutschlandpokal-Wochenende vor den Deutschen Meisterschaften in zwei Wochen in Kaltbrunn im Werdenfelser Land sowie dem Deutschlandpokal-Finale, am 16./17. März, in Ruhpolding, nutzte Fabian Kaskel prompt zu einer kleinen Vorentscheidung auf der Jagd nach dem Gesamtsieg.

Im Massenstart am Samstag legte Kaskel die Basis zum hauchdünnen Sieg im zweiten Schießen, das er mit nur einem Fehler beendet hatte. Der bis dahin führende Martins, fehlerfrei im ersten Schießdurchgang geblieben, zielte gleich drei Mal daneben. Kaskel leistete sich wie beim ersten Durchgang erneut nur einen Fehler und zog am Konkurrenten.

Die nächsten beiden Versuche beim Schießen beendeten die zwei Biathleten jeweils mit dem gleichen Ergebnis – drei und zwei Fehlschüsse – und jagten fast gleichauf dem Ziel entgegen. Kaskel hatte dabei am Ende der zehn Kilometer langen Strecke das bessere Ende für sich und gewann mit 6,1 Sekunden Vorsprung auf Martins, der seine Platzierung gegen Silvio Riehl (WSV Aschau) um eine Zehntelsekunde verteidigte.

Im Verfolgungsrennen, ebenfalls über zehn Kilometer, änderte sich am Endstand nichts mehr. Allerdings hatte Fabian Kaskel hier einen weitaus deutlicheren Vorsprung auf Diogo Martins gegenüber dem Massenstartrennen – und das weitaus bessere Schießergebnis.

Ganze zwei Fehlversuche hatte sich der nervenstarke Schüler aus Bad Säckingen geleistet – im dritten Schießen. Mit drei fehlerfreien Schießen im Rücken, eilte er auf der anspruchsvollen Strecke dem klaren Sieg in 30:53,9 Minuten entgegen. Martins, der sich sechs Fehlversuche geleistet hatte, kam erst 1:39,6 Minuten später ins Ziel. Weitere 45 Sekunden danach sicherte sich Silvio Riehl den dritten Rang.