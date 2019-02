Biathon: – Mit der Silbermedaille, die ihm bei der eindrucksvollen Siegerehrung von niemandem geringerem als Magdalena Neuner umgehängt wurde, und einem vierten Rang beendete Fabian Kaskel aus Bad Säckingen seine Premiere bei den Deutschen Meisterschaften der Nachwuchs-Biathleten in Kaltenbrunn. Zudem wurde der für den SC Todtnau startende Schüler als als bester Schütze der Meisterschaften besonders geehrt.

Verteidigt hat der 15-Jährige zudem seine Spitzenposition mit 291 Punkten in der Gesamtwertung des Deutschlandpokals. Vor den finalen Durchgängen in Ruhpolding, am 16./17. März, liegt führt er so mit sechs Punkten Vorsprung auf seinen Hinterzartener Konkurrenten Diogo Martins, der sich den DM-Titel im Einzel sicherte. Doppel-Meisterin wurde Carina Gutmann (SC Todtnau), die sowohl im Einzel über 10 Kilometer als auch im Sprint über sechs Kilometer nicht zu bezwingen war.

Vielleicht wäre im Kaltenbrunner Regen etwas mehr für Fabian Kaskel drin gewesen. Doch der Schüler aus Bad Säckingen hatte Probleme in der Loipe: "Ich bin mit Silber absolut zufrieden, hatte sehr gute Schießergebnisse", will er keine Enttäuschung keimen lassen: "Einzig beim Laufen lief es nicht so." In den ersten beiden Runden war Kaskel gut dabei, schoss liegend fehlerlos und kassierte im Stehen für einen Fehlschuss 45 Sekunden Zeitstrafe. "Danach wurden meine Beine schwerer", erklärte er nach dem Rennen, das er am Ende mit nur einem weiteren Fehlschuss, aber doch fast zwei Minuten Rückstand auf Diogo Martins beendete.

Weitaus besser war am Samstag nicht nur das Wetter, denn die Sonne lachte über Kaltenbrunn. Auch Fabian Kaskel fühlte sich läuferisch um einiges besser, als es in den Sprint ging. Hier wurde das im Deutschlandpokal dominierende Schwarzwälder Trio – Kaskel, Martins und Mathis Färber (SC Schönwald) – allerdings zwei Mal düpiert. Zunächst vom Thüringer Marlon Greiner, der mit zwei fehlerfreien Schießergebnissen das Trio über die 7,5 Kilometer abhängte und mit knapp drei Sekunden Vorsprung den Sieg feierte: "Marlons beste Platzierung war bislang ein vierter Platz", gab Kaskel zu, dass sie den Biathleten aus Oberhof nicht auf der Rechnung hatten.

So wäre Fabian Kaskel, der wiederum sehr gut schoss, am Ende mit einer Strafrunde "nur" Platz fünf geblieben, denn ursprünglich war Silvio Riehl vom WSV Aschau, immerhin Vierter in der Deutschlandpokal-Wertung, bereits mit Bestzeit über die Ziellinie gelaufen. Allerdings hatte der Chiemgauer nach seinen beiden Fehlern im Liegendschießen die Strafrunden vergessen. So bekam er im Ziel eine Zeitstrafe von vier Minuten aufgebrummt, was ihn vom vermeintlichen DM-Titel auf Rang 19 abrutschen ließ.

Für Fabian Kaskel, der am Streckenrand von Bruder, Eltern und Großeltern lautstark angefeuert wurde, bedeutete das Platz vier: "Schade, dass ich das Podest verpasst habe, aber es war klar, dass das Rennen eine knappe Angelegenheit wird." In den Zeiten lagen die ersten Fünf lediglich 38 Sekunden auseinander. Für Kaskel bedeutet der vierte Rang vermutlich ein Streichergebnis, denn im Finale des Deutschlandpokals will er nochmal alles geben: "In Ruhpolding wird es nochmal richtig heiß", freut er sich schon auf das Finale.

Abschließend steht am Sonntag das Staffelrennen bevor. Fabian Kaskel läuft – so hat es der Trainerstab eingeteilt – gemeinsam mit den J17-Läufern Fabian Dietrich (SC Gütenbach) und Elias Asal (SC Todtnau) in einem Team und freut sich auf einen schönen Abschluss: "Die Veranstaltung macht Spaß, das Stadion ist klasse. Ich bin mit der Strecke, die eher flache Anstiege aufweist, sehr gut zurecht gekommen."