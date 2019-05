Fußball-Landesliga: – Während Absteiger FC Tiengen 08 (16.) seinem Gastgeber VfR Bad Bellingen (10.) im Kampf gegen den Abstieg Punkte abknöpfen kann, ist der FSV Rheinfelden (13.) beim direkten Konkurrenten FC Freiburg-St. Georgen (12.) unter Zugzwang.

Momentan steht der FSV Rheinfelden noch auf einem Abstiegsrang, während der FC Freiburg-St. Georgen den ersten Nichtabstiegsplatz einnimmt. Mit einem Sieg würden die Rheinfelder mindestens einen Platz nach oben klettern. In der Vorrunde gelang ein 4:1-Heimsieg. „Ich fahre mit einem guten Gefühl nach Freiburg-St. Georgen“, sagt FSV-Trainer Marc Jilg, weiß aber auch: „Wir haben noch drei wichtige Spiele. Jetzt am Sonntag gilt es für uns das erste Mal.“ Das 1:2-Niederlage gegen die Spvgg. Untermünstertal habe man abgehakt. „Mit der Leistung war ich zufrieden, nur nicht mit dem Ergebnis“, so Jilg. Seine Sperre von einem Spiel abgesessen hat Stürmer Giuseppe Catanzaro. Wieder dabei ist auch Spielertrainer Anton Weis. Fehlen wird aber Verteidiger Jens Murawski (Urlaub). Nicht sicher ist, wer im Rheinfelder Tor steht. Es gibt drei Optionen: Dany Quintero, sein jüngerer Bruder Dennis oder Saikou Sawaneh.

Der FC Tiengen 08 könnte die Sache locker angehen. In der Partie beim VfR Bad Bellingen geht es für die Mannschaft des scheidenden Trainers Oliver Neff nur noch darum, ob sie als Schlusslicht oder als Vorletzter absteigt. Dennoch steckt Brisanz in der Partie: Beim Vorrundenspiel in Tiengen (3:3) kassierte das Team von Neff vier Platzverweise. „Das ist kein Thema mehr. Seit der Winterpause ist bei uns Ruhe eingekehrt“, so der Trainer. Fehlen wird Tomas Masek (Heimaturlaub). Dafür steht Martin Hackenberger wieder im Tor.

28. Spieltag der Fußball-Landesliga mit Schiedsrichter-Ansetzungen und SK-Tipps

Freitag, 19 Uhr:

SC Wyhl – FC Teningen (Vorrunde: 4:2). – SR: Stefan Mera-Linz (Schopfheim). – SK-Tipp: 1:3.

Samstag, 15.30 Uhr:

SV Weil – SV RW Ballrechten-Dottingen (2:3). – SR: David Schmidt (Ortenberg). – SK-Tipp: 2:0.

16 Uhr:

VfR Bad Bellingen – FC Tiengen 08 (3:3). – SR: Timo Bugglin (Weil). – SK-Tipp: 2:0.

VfR Hausen – SF Elzach-Yach (2:3). – SR: Julius Rendler (Zunsweier). – SK-Tipp: 3:2.

Sonntag, 11.30 Uhr:

Freiburger FC II – SV Au-Wittnau (0:4). – SR: Dominik Homberger (Rheinfelden). – SK-Tipp: 2:1.

15 Uhr:

FC Freiburg-St. Georgen – FSV Rheinfelden (1:4). – SR: Amin Hamidi (Rastatt). – SK-Tipp: 1:2.

Spvgg. Untermünstertal – FC Emmendingen (3:3). – SR: Andreas Nübling (Freiburg). – SK-Tipp: 4:1.

SV Kirchzarten – FV Herbolzheim (1:4). – SR: Tim Walter (Schwanau-Ottenheim). – SK-Tipp: 1:4.