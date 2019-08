Fußball-Landesliga: VfR Hausen – FSV Rheinfelden 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 (82.) Ries. – SR: Dominik Schmidt (Haslach i.K.). – Z.: 80.

Regionalsport Hochrhein SV 08 Laufenburg und FSV Rheinfelden starten auswärts in die Saison Das könnte Sie auch interessieren

Bis acht Minuten vor Schluss war die Welt beim FSV Rheinfelden in Ordnung. Die Mannschaft hatte sich bis dahin das Remis verdient, war sogar mehrmals nah dran an der Führung. Dann jedoch vergaßen die Rheinfelder in der Rückwärtsbewegung den völlig freien Florian Ries. Der nahm den Ball an, fackelte nicht lange und erzielte mit einem satten Schuss aus 18 Metern das Tor des Tages für die Gastgeber. Mickael Christian Simon, der sein Debüt im Rheinfelder Tor gab, war chancenlos.

„Das war ein sehr engagierter und mutiger Auftritt unseres Teams. Ich bin sehr zufrieden“, lobte FSV-Vorsitzender Patrick Da Rugna die Mannschaft, die dieses Mal ohne den noch gesperrten Torjäger Jeremy Stangl auskommen musste.

In der ersten Hälfte ließ der FSV Rheinfelden zwei klare Chancen durch Vincent Kittel und Sascha Strazzeri aus. Auch ein Freistoß von Spielertrainer Anton Weis verfehlte nur knapp das Ziel. „Da fehlt noch die Kaltschnäuzigkeit. Die Führung jedenfalls war drin für uns“, sagte Trainer Marc Jilg.

Regionalsport Hochrhein FSV Rheinfelden weicht vor Umzug nach Warmbach auf den Naturrasen im Europastadion aus Das könnte Sie auch interessieren

Auch nach dem Wechsel hielten die Gäste beim Tabellendritten der vergangenen Saison mit – bis zum Blackout in der 82. Minute. Es spricht für die Moral der Rheinfelder, dass sie danach nicht aufgaben, sondern vehement auf den Ausgleich drängten. Aufregung dann in der Schlussminute. „Einen klaren Strafstoß nach einem Foul an Vincent Kittel hat uns der Schiedsrichter verwehrt“, klagte Jilg, der bis dahin gar nichts an der Leistung des Unparteiischen auszusetzen hatte. Weitere Chancen blieben bis zum Ende ungenutzt, so dass es bei der knappen Niederlage für die Gäste blieb.

„Der Wille war da. Wir waren läuferisch stark, und meine Mannschaft hat auch die ausgegebene Taktik super umgesetzt. Das war eine tolle Leistung“, zollte der Trainer seinen Männern trotz des Resultats ein dickes Lob.

FSV Rheinfelden: Simon – Mutschler, Salli, Jäger – Venturiero (71. Metaj), Baumgart, Rueb (85. Dogan), Schott, Weis – Strazzeri (80. Yildizoglu), Kittel.