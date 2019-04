Fußball-Landesliga: SFElzach-Yach – FSV Rheinfelden 3:1 (1:0)

Tore: 1:0 (25.) Köhler; 2:0 (55.) Becherer; 3:0 (71.) M. Dick. – SR: Stephan Niggemeier (Villingen-Schwenningen). – Z.: 80.

Der FSV Rheinfelden bleibt auf einem Abstiegsplatz. Bei den SF Elzach-Yach setzte es für die Mannschaft von Trainer Marc Jilg eine 0:3-Niederlage. "Das ist ärgerlich, aber noch ist im Abstiegskampf alles offen", sagte Jilg nach der Partie. Ein Stellungsfehler in der Defensive war Grund für den Rückstand nach 25 Minuten. Torschütze für die Gastgeber war Robin Köhler. Nach dem Wechsel erhöhten die Gäste den Druck, störten die Elzacher früher durch ihr Pressing. "Zehn Minuten lang klappte das ganz gut", versicherte Jilg. Dann wurde der FSV Rheinfelden allerdings nach einem Fehlpass ausgekontert und kassierte den zweiten Gegentreffer durch Laurentius Becherer (55.). Auch danach gab sich der FSV Rheinfelden nicht geschlagen. "In der 66. Minute ist uns ein Strafstoß nach einem klaren Foul an Catanzaro nicht gepfiffen worden", klagte Jilg. Statt des Anschlusstreffers kassierten die Gäste das 0:3 durch Manuel Dick (71.). Grund war wieder ein Stellungsfehler eines Verteidigers gewesen. Wenigstens gelang Anton Weis noch der Treffer zum 1:3 durch – wie konnte es anders sein – einen Freistoß kurz vor Ende der Partie. An der Niederlage änderte sich nichts mehr.

FSV Rheinfelden: Sawaneh – Mendy (70. Francesco Alfarano), Stangl, Eschbach, Fabio Alfarano – Schott, Weis, Rueb – Catanzaro, Strazzeri (66. Petretta), Kittel. (gew)