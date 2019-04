Fußball-Landesliga: – Während der so gut wie sicher feststehende Absteiger FC Tiengen 08 (15.) am Sonntagmorgen beim Freiburger FC II (4.) krasser Außenseiter ist, muss der FSV Rheinfelden (13.) im Abstiegskampf am Samstag gegen den SV Au-Wittnau (9.) punkten.

Marc Jilg, Trainer des FSV Rheinfelden, sieht noch keinen Grund zur Panik. Er weiß, dass seinem Team drei Punkte fehlen, um auf einen Nichtabstiegsplatz zu kommen. "In den vergangenen Spielen ging es immer wieder rauf und runter", sieht auch er die wenig konstanten Leistungen seiner Mannschaft und das Manko, dass der FSV Rheinfelden zu viele Gegentore kassiert. Elf Gegentore in drei Spielen – das ist zu viel. Unkonzentriertheiten seien die Ursache dafür. Jilg: "Wenn wir hunterprozentige Motivation auf den Platz bringen, müssen wir vor keiner Mannschaft Angst haben." Eren Salli ist wieder fit und am Samstag auf der Richterwiese einsetzbar.

Zurück: Danilo Leggio ist am Sonntag in der Partie seines FC Tiengen 08 beim Freiburger FC II wieder einsetzbar. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Der FC Tiengen 08 bekleckerte sich beim 3:5 gegen Schlusslicht FC Emmendingen nicht mit Ruhm. Am Sonntag um 11.30 Uhr hat es das Team von Trainer Oliver Neff beim Freiburger FC II mit einer der spielstärksten Mannschaften der Liga zu tun. Neff: "Das wird schwierig. Ein Punkt wäre super." Seine Männer müssen hellwach sein – um 8.45 Uhr ist Abfahrt in Tiengen. Fehlen werden die privat verhinderten Dennis Gallmann, Dionisio Cascio und Romeo Schilling. Dafür ist Danilo Leggio wieder da.

