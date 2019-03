Fußball-Landesliga: FC Teningen – FSV Rheinfelden 4:1 (3:1)

Tore: 1:0 (3.) und 2:0 (27.) beide Österreicher; 3:0 (34.) Saggiomo; 3:1 (35.) Catanzaro; 4:1 (47./FE) Froß. – SR: Maximilian Würzer (Salem). – Z.: 150. – Bes.: GR für Fabio Alfarano (FSV/65.).

(gew) Einen Rückschlag im Kampf um den Ligaverbleib musste der FSV Rheinfelden einstecken. "Wir haben verdient verloren. Die Cleverness hat gefehlt. Wir waren stets einen Schritt zu spät. Das war Arbeitsverweigerung", wollte FSV-Trainer Marc Jilg seine Männer nach der glatten Niederlage nicht in Schutz nehmen. Schon früh gerieten die Gäste in Rückstand. Nach gut einer halben Stunde war die Partie beim 0:3 so gut wie entschieden. Vor allem das zweite Tor der Gastgeber durch Österreicher bei seinem Knaller direkt in den Torwinkel war sehenswert. Zwar erzielte Giuseppe Catanzaro für die Gäste noch das 1:3, doch machte Niklas Froß mit einem Foulelfmeter kurz nach der Pause zum 4:1 alles klar. Positiv bleibt für die Gäste, dass Sascha Rueb nach langer Verletzungspause wieder zurück ist. Dagegen musste Asip Smailji nach 40 Minuten wegen einer Muskelverletzung ausgewechselt werden.

FSV Rheinfelden: Sawaneh – Mendy, Stangl, Fabio Alfarano – Kittel, Smailji (40. Eschbach), Schott, Rueb (73. Baumgartner), Weis – Salli (54. J. Jilg), Catanzaro.