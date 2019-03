Fußball-Landesliga: (gew) Zu ungewohnter Zeit – am Samstag um 14 Uhr – steigt das Hochrhein-Derby auf der Rheinfelder Richterwiese. Zu Gast beim FSV Rheinfelden ist der FC Tiengen 08, der sich noch gern an die Partie in der Vorrunde erinnert, als die Tiengener einen 2:0-Sieg feierten. Beide Teams kämpfen gegen den Abstieg.

Für den FC Tiengen 08 ist die Lage als Vorletzter nahezu aussichtlos, dem Abstieg zu entrinnen. Dem FSV Rheinfelden fehlen als Drittletztem zwei Punkte auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

Marc Jilg, Trainer FSV Rheinfelden: "Jede Mannschaft in dieser Liga ist gefährlich. Das Feld ist sehr ausgeglichen." | Bild: Welte, Gerd

Der FSV Rheinfelden hat gegen den FC Tiengen 08 also noch eine Rechnung offen. Außerdem ist Wiedergutmachung für die miserable Leistung beim 1:4 vor einer Woche beim FC Teningen angesagt. "Gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf müssen wir gewinnen, um den Anschluss ans hintere Mittelfeld zu halten", redet FSV-Trainer Marc Jilg Klartext, dass das Hochrhein-Derby am Samstag ein sehr wichtiges Spiel ist. "Unterschätzen wolle man die Tiengener nicht. Jilg: "Jede Mannschaft in dieser Liga ist gefährlich. Das Feld ist sehr ausgeglichen."

Mit einer Muskelverletzung musste Asip Smailji beim Spiel in Teningen vorzeitig vom Platz. Die Verletzung ist noch nicht auskuriert, weswegen Smailji für dieses Wochenende absagen musste. Ebenso ausfallen wird Fabio Alfarano, der in Teningen die Gelb-Rote Karte gesehen hat und die Partie am Samstag gesperrt ist. Wieder dabei nach seiner Studium-Pause ist dagegen Fabios Bruder Francesco Alfarano, der die Defensiove stärken soll. Seine Ein-Spiel-Sperre abgesessen hat Sascha Strazzeri, der neben Giuseppe Catanzaro den Sturm beleben soll. Strazzeri hat bereits neun Mal getroffen und ist der beste Rheinfelder in der Torjägerliste. Das Tor wird wie zuletzt Saikou Sawaneh hüten, da sich er verletzte Dennis Fritz noch im Aufbautraining befindet.

Der FC Tiengen 08 zeigte zuletzt beim 0:1 gegen die SF Elzach-Yach eine passable Leistung, verlor aber durch ein Gegentor in der Nachspielzeit 0:1. "Wir haben ganz gut verteidigt, aber unsere Ergebnisse stimmen nicht", blickt Trainer Oliver Neff zurück. Im Tor des FC Tiengen 08 steht am Samstag Martin Hackenberger. Immer noch nicht fit ist Tomas Masek. Stelios Dimitriadis ist privat verhindert. Christian Pipinic ist angeschlagen, kann aber spielen. Neff: "Wir freuen uns aufs Derby."

22. Spieltag der Fußball-Landesliga mit SÜDKURIER-Tipps:

Samstag, 14 Uhr:

FSV Rheinfelden – FC Tiengen 08 (Vorrunde: 0:2). – SR: Dominik Schätzle (Herbolzheim). – SK-Tipp: 2:2.

16 Uhr:

VfR Bad Bellingen – SC Wyhl (2:3). – SR: Nico Prehn (Sand). – SK-Tipp: 2:1.

VfR Hausen – SV Kirchzarten (3:3). – Srin: Sina Gieringer (Sinzheim). – SK-Tipp: 3:1.

Spvgg. Untermünstertal – SV RW Ballrechten-Dottingen (1:3). – SR: Sven Mayer (Baden-Baden). – SK-Tipp: 2:0.

11 Uhr:

FC Emmendingen – FC Teningen (1:3). – SR: Tobias Bartschat (Müllheim). – SK-Tipp: 0:4.

11.30 Uhr:

Freiburger FC II – FV Herbolzheim (2:1). – SR: Alessandro Mac-Nelly (Konstanz). – SK-Tipp: 3:2.

15 Uhr:

FC Freiburg-St. Georgen – SV Weil (1:6). – SR: Ilker Kaya (Freiburg). – SK-Tipp: 1:4.

SF Elzach-Yach – SV Au-Wittnau (1:1). – SR: Mirco Radtke (Schopfheim). SK-Tipp: 1:1.