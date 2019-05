Fußball-Landesliga: – Ob sich der Viertletzte und vielleicht sogar der Drittletzte noch retten können, hängt vom Ausgang der Aufstiegsrunden der Vizemeister in Verbands- und Landesligen ab. Tatsache ist aber, dass sich der FSV Rheinfelden am Samstag noch aus eigener Kraft retten kann. Voraussetzung dafür ist ein Sieg beim VfR Bad Bellingen. Gelingt den Rheinfeldern dies, würden sie auf alle Fälle die Bad Bellinger hinter sich lassen. Selbst ein Remis würde dem FSV reichen, wenn der FC Freiburg-St. Georgen gegen den Freiburger FC II verliert. Dann würden die Rheinfelder den FC Freiburg-St. Georgen aufgrund der besseren Tordifferenz hinter sich lassen.

„Darauf verlassen wir uns aber nicht. Wir haben keine andere Wahl. Wir spielen auf Sieg“, verspricht der Rheinfelder Trainer Marc Jilg vor dem Abstiegsendspiel. Außerdem will Jilg den Rechenschieber nicht auspacken müssen und zwei Wochen warten, bis die Aufstiegsrunden beendet sind.

Sicher ist, dass Dany Quintero am Samstag im Tor des FSV Rheinfelden stehen wird. Offen ist aber noch, ob Giuseppe Catanzaro, der verletzt ist und sich in der Sommerpause einer Meniskus-OP unterziehen muss, es nicht doch noch einmal am Samstag probieren wird, seiner Mannschaft mit Toren zu helfen. Jilg: „Wir wissen es noch nicht, ob das klappt. Fraglich ist auch, ob Asip Smailji, der angeschlagen ist, spielen kann.“ Sonst sind alle Spieler an Bord.

Auch der VfR Bad Bellingen hat zwei Spieler zu ersetzen. Mittelfeldspieler Moritz Reif ist gesperrt, und Yannik Domagalla privat verhindert.

Der FC Tiengen 08 steht schon seit längerem als sicherer Absteiger fest und verabschiedet sich beim SV Kirchzarten aus der Liga. Trainer Oliver Neff, der mit seinem „Co“ Michael Seifert zum FC RW Weilheim wechselt, verabschiedet sich ebenfalls von den Tiengenern. Personell sieht es laut Neff gar nicht gut aus, da Masek, Maier und Pipinic nicht da sind. Die Tiengener Reserve ist zeitgleich im Einsatz.

Wer hätte das gedacht, dass der SV Weil noch einmal die Chance hat, Spitzenreiter FC Teningen am letzten Spieltag den Titel abzuluchsen und dass dies in einem direkten Vergleich möglich ist? Mit einem Sieg gegen den FC Teningen im heimischen Nonnenholzstadion wäre der Weiler Titelgewinn perfekt.

Letzter Spieltag der Fußball-Landesliga mit Schiedsrichter-Ansetzungen und SK-Tipps:

Samstag, 17 Uhr:

VfR Bad Bellingen – FSV Rheinfelden (Vorrunde: 1:1). – SR: Jonas Brombacher (Kandern). – SK-Tipp: 2:3.

SV Weil – FC Teningen (4:4). – SR: Felix Ehing (Engen). – SK-Tipp: 2:1.

SV Kirchzarten – FC Tiengen 08 (2:1). – SR: Christian Kolodziej (Rastatt). – SK-Tipp: 4:1.

FC Freiburg-St. Georgen – Freiburger FC II (1:2). – SR: Martin Wilke (Merzhausen). – SK-Tipp: 1:1.

Spvgg. Untermünstertal – SV Au-Wittnau (1:2). – SR: Christian Gehring (Gengenbach). – SK-Tipp: 2:0.

SC Wyhl – SF Elzach-Yach (1:2). – SR: Yannick Pelka (Umkirch). – SK-Tipp: 2:2.

VfR Hausen – FC Emmendingen (2:0). – SR: Philipp Porep (Merzhausen). – SK-Tipp: 3:0.

SV RW Ballrechten-Dottingen – FV Herbolzheim (3:1). – SR: Nico Siegwart (Sinzheim). – SK-Tipp: 1:3.