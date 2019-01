Hallenfußball: – Spannende Spiele und viele Tore sahen die zahlreichen Zuschauer beim 14. Mädchen-Oberrhein-Cup des SV Schopfheim. Zum Jahresanfang ist das Turnier ein fester Bestandteil im Termin vieler Mannschaften aus Südbaden und der Schweiz.

Bei den C-Juniorinnen traten elf Teams an, im Finale setzte sich der FC Wittlingen durch. Gegen den FC Basel musste der Nachwuchs aus dem Kandertal seine Nervenstärke unter Beweis stellen, ehe der 5:4-Sieg nach Verlängerung und Penaltyschießen klar war.

Platz drei holte sich die 2. Mannschaft des FC Wittlingen vor dem SC Dornach/CH. Auf den weiteren Plätzen folgten: 5. SF Schliengen, 6. ConcordiaBasel, 7. FC Schönau, 8. FC Hausen II, 9. FC Hauingen, 10. SV Todtnau, 11. FC Hausen. Die SG Ulm-Unzhurst ist nicht angetreten.

Turniersieger FC Wittlingen freut sich auf einen Ausflug in die Vita Classica Therme in Bad Krozingen mit Aqua-Gymnastik und Backstage-Führung. Der FC Basel erhielt Eintrittskarten für ein Heimspiel des EHC Freiburg in der DEL2.

Die erstmals eingesetzten Rundumbande und Kleinfeldtore sorgten für zahlreiche Treffer. Alle Spiele verliefen sehr fair und auf hohem fußballerischen Niveau. Ergebnisse und Mannschaftsfotos gibt’s im Internet unter: http://www.oberrheincup.de