SBFV-Pokal, Qualifikation: FC Wallbach – FV Lörrach-Brombach 1:4 (1:0)

Tore: 1:0 (32.) Rupp; 1:1 (61.) Meier; 1:2 (65.) Pinke; 1:3 (78.) und 1:4 (90.+3) beide Nickel. – SR: Mirco Radtke (Maulburg). – Z.: 250.

Eine Stunde lang roch es beim FC Wallbach nach einer Sensation. Die Gastgeber führten als Bezirksligist gegen den zwei Klassen höher spielenden FV Lörrach-Brombach verdient mit 1:0, ehe die Partie doch noch kippte und der FV Lörrach-Brombach einen 4:1-Sieg nach Hause fuhr. Damit freut sich nicht der FC Wallbach auf die Erstrundenpartie in einer Woche gegen den Regionalligisten Bahlinger SC, sondern der FV Lörrach-Brombach. „Schade, das wäre der Knaller gewesen. So was hätten wir hier in Wallbach noch nie gehabt“, sagte der Wallbacher Torschütze Sebastian Rupp nach der Partie.

War es die Aussicht auf eine eventuelle Pokalpartie gegen einen Regionalligisten, die dem FC Wallbach eine Stunde lang Flügel verliehen hatte? Die Gastgeber spielten jedenfalls forsch auf. Die erste Chance hatten zwar die Gäste durch Angelo Di Palma, aber dann waren sie mit ihrem Latein am Ende. Das gab auch Trainer Erkan Aktas zu: „In der ersten Hälfte waren wir schwach.“ Jeder der 250 Zuschauer beim FC Wallbach konnte dieser Aussage nur zustimmen.

Verwirrung: Kein Durchkommen gab es für Lamin Colley vom FV Lörrach-Brombach (links) gegen die Wallbacher Marco Weimann (Mitte) und Chriostof Bank (Nummer 18). | Bild: Welte, Gerd

Mutterseelenallein marschierte in der 32. Minute Sebastian Rupp auf Gäste-Torwart Marc Philipp zu und ließ diesem keine Chance – die Führung für den Außenseiter war perfekt. „Wir wollten so lange wie möglich die Null halten und ab zu Nadelstiche setzen“, hatte der neue Wallbacher Trainer Andreas Braunagel die Taktik ausgegeben. Sie war nach gut einer halben Stunde mehr als aufgegangen.

Die Folge: Die favorisierten Gäste taten sich zunächst noch schwerer, fanden keine Mittel gegen die stabile Abwehr der Gastgeber. „Nach dem Rückstand haben wir uns schwer getan gegen die Wallbacher Sechser-Kette“, gab Gäste-Trainer Erkan Aktas zu. Natürlich fehlten den Gästen Stammspieler wie Mirco Böhler, Arno Leisinger oder Neuzugang Wissam Kassem, aber dennoch zeigte sich: Beim FV Lörrach-Brombach ist bis zum Saisonbeginn in zwei Wochen noch deutlich Luft nach oben. Vor allem, dass der Verbandsligist gezwungen war, das Spiel zu gestalten, schmeckte dem Team gar nicht. „Da fehlt noch das kreative Moment“, so Aktas.

Geklärt: Angelo Di Palma vom FV Lörrach-Brombach kommt gegen den Wallbacher Keeper Ramon Winkler einen Tick zu spät. Der Wallbacher Marco Weimann muss nicht mehr eingreifen. | Bild: Welte, Gerd

Bezeichnend, dass eine Einzelaktion der entscheidende Wendepunkt war. Nach gut einer Stunde nahm Kevin Meier Maß und knallte den Ball aus 25 Metern in die Maschen. Von da an lief es viel besser für die Gäste, während die Gastgeber nach der tollen leistung zuvor eher abbauten. „Da waren wir nicht mehr so fit“, gestand Braunagel ein. Dagegen lobte Aktas seine Männer: „Die zweite Hälfte war super.“

Kurz nach dem Ausgleich brachte David Pinke die Gäste mit 2:1 in Führung. Den Gastgebern fehlte danach die Kraft, nachzusetzen. Zwei Treffer von Gäste-Kapitän Benedikt Nickel sorgten für den 4:1-Endstand.