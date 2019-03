Video: Welte, Gerd

Fußball-Landesliga: FC Tiengen 08 – SFElzach-Yach 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 (90.+2) M. Dick. – SR: Felix Ehing (Engen). – Z.: 180.

Da hatte Marco Dufner wohl die Idee des Tages gehabt. In der ersten Minute der Nachspielzeit hatte der Trainer der SF Elzach-Yach Manuel Dick eingewechselt. Dieser bedankte sich dafür auf seine eigene Art und Weise und hämmerte einen Freistoß aus 18 Metern in der zweiten Minute der Nachspielzeit in die Maschen. Martin Hackenberger, der wieder das Tor des FC Tiengen 08 hütete und seine Sache gut machte, war überrascht: "Ich hatte die Mauer noch gar nicht richtig gestellt und weiß nicht, ob der Ball schon frei gegeben war."

Martin Hackenberger, FC Tiengen 08

Dabei hatte der FC Tiengen 08, dessen Abstieg fast schon besiegelt ist, insgesamt eine ganz ordentliche Leistung abgeliefert. Trainer Oliver Neff konnte – und das ist nicht selbstverständlich – fast dieselbe Mannschaft wie vor einer Woche aufbieten. Nur Max Le, der Neuzugang von den Weilheimer A-Junioren, war noch ins Team gerückt. Knapp eine halbe Stunde vor dem Ende der Partie freute sich der ein Jahr lang verletzte Daniel Eichhorn über seine Einwechslung. Im SÜDKURIER-Videointerview schildert er seine Eindrücke von seinem Comeback.

Zum Spiel: In der ersten Hälfte hatten die Gäste zwar die reifere Spielanlage und ein kleines Chancenplus, doch im Abschluss zeigten sie Schwächen. So ließen Mario Imhof und Matthias Bumen gute Torgelegenheiten aus. Hackenberger im Tiengener Tor klärte gegen Imhof bravourös mit dem Fuß (30.). Auch die Gastgeber waren aber stets gefährlich. So verfehlte eine Bogenlampe von Christian Pipinic ihr Ziel in der 37. Minute nur knapp.

Nach dem Wechsel kam der FC Tiengen 08 besser ins Spiel. Pech hatte Max Le, der aus gut 20 Metern nur die Latte traf (53.). Ab der 60. Minute wurden die Gäste immer offensiver. "Gegen Ende der Partie haben wir schon etwas abgebaut. Wir hatten immer weniger zuzusetzen", gab auch Trainer Oliver Neff zu. Zunächst vergab Gäste-Stürmer Raphael Dick aus kurzer Distanz, dann knallte der Schuss von Jonas Schmieder nur an den Pfosten. Als alle schon mit einem torlosen Remis gerechnet hatten, schlugen die Gäste in der letzten Aktion des Tages doch noch zu und feierten ihren Sieg.

Die Enttäuschung bei den Gastgebern nach dem Schlusspfiff war zwar groß, doch schon bald hellten sich die Mienen wieder auf. "Wir haben die gute Leistung vom Spiel vor einer Woche wiederholt", freute sich der Trainer. Den Kopf wolle man nicht hängen lassen. "Wir schauen nicht mehr auf die Tabelle. Der Abstand ist zu groß, als dass wir uns noch retten könnten", will Neff realistisch bleiben. Man habe gegen einen starken Gegner verloren, der mit ganz anderen Ambitionen in die Saison gestartet war.

Auch das Experiment, Verteidiger Süleyman Karacan zum Stürmer zu machen und Danilo Leggio nach hinten zu beordern, sei gelungen. Mittlerweile spielt der FC Tiengen 08 mit drei Spitzen, was dem Spiel gut tue. Neff: "Karacan, Guarino und Pipinic sind schnell. Sie kann man steil schicken."

FC Tiengen: Hackenberger – Schilling, Ködel, Leggio, Le – Dimitriadis, Cascio (64. Eichhorn), Ndow (58. Aliaj) – Pipinic, Guarino (75. Gallmann), Karacan.