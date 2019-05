Fußball-Landesliga: FC Tiengen 08 – FC Freiburg-St. Georgen 0:2 (0:0)

Tore: 0:1 (65.) und 0:2 (90.+1) beide N. Greitzke. – SR: Sven Mayer (Kappelrodeck). – Z.: 45.

Oliver Neff, Trainer FC Tiengen 08: „Wir hätten den Rheinfeldern gern Schützenhilfe gegeben. Meine Mannschaft hat alles versucht. Wir wollen keine Wettbewerbsverzerrung.“ | Bild: Welte, Gerd

Der bereits als Absteiger feststehende FC Tiengen 08 hielt die Partie gegen den FC Freiburg-St. Georgen lange Zeit offen, kassierte aber letztlich doch eine Niederlage. Damit zogen die Gäste in der Tabelle am FSV Rheinfelden vorbei und verbannten diesen vorerst wieder auf einen Abstiegsplatz. „Wir hätten den Rheinfeldern gern Schützenhilfe gegeben. Meine Mannschaft hat alles versucht. Wir wollen keine Wettbewerbsverzerrung“, sagte der Tiengener Trainer Oliver Neff nach der Partie.

Urlauber: Denis Michel (rechts) ist auf Heimaturlaub und feierte beim 0:2 des FC Tiengen 08 gegen den FC Freiburg-St. Georgen ein Comeback. | Bild: Welte, Gerd

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte ohne größere Torchancen auf beiden Seiten wurde es nach der Pause lebendiger. Adrian Frankus und Ali Chokr scheiterten für die Gäste nur knapp. Einem Treffer des Tiengener Stürmers Sven Maier, der nach fünfmonatiger Sperre ins Team zurück kehrte und eine gute Partie ablieferte, versagte Schiedsrichter Sven Mayer die Anerkennung. „Das war nie im Leben Abseits“, klagte Neff, der kurz danach die Führung für die Gäste durch den kurz zuvor eingewechselten Nicolas Greitzke (65.) erleben musste. Der Tiengener Torwart Martin Hackenberger klärte in der 70. Minute in höchster Not gegen Alexander Greitzke. Hackenberger, der schon mit Rückenschmerzen in die Partie gegangen war, musste nach dieser Szene verletzt raus. Für ihn kam der 43-jährige Vincenzo Leggio ins Tiengener Tor. Leggio ist normalerweise Trainer der Tiengener Reserve, versichert aber im SÜDKURIER-Videointerview, dass er immer da sei, wenn Not am Mann ist.

Lange Zeit hielt Leggio seinen Kasten sauber. Bei Chancen von Alexander Greitzke und Max Stockburger behielt er die Übersicht. In der Nachspielzeit hatte er aber gegen Nicolas Greitzke keine Chance, der mit seinem zweiten Treffer in dieser Partie die 0:2-Niederlage des FC Tiengen 08 besiegelte.

Video: Welte, Gerd

Trainer Oliver Neff freute sich, dass Ex-Stammspieler Denis Michel, der in St. Petersburg lebt, seinen vierwöchigen Heimaturlaub dazu nutzt, seinen alten Kameraden in personellen Notzeiten auszuhelfen. Schon vor der Pause musste Neff außerdem Christian Pipinic auswechseln. „Er war stark Rot-gefährdet“, so Neff.

FC Tiengen 08: Hackenberger (70. V. Leggio) – Schilling, Ködel, Le, Karacan – Gallmann, Ndow (60. Cascio), Pipinic (40. Michel), Guarino, Masek – Maier.