Fußball-Landesliga: – Absteiger FC Tiengen 08 geht zuversichtlich und mit einem Plan in die kommende Saison in der Bezirksliga: „Wir werden unser Ziel, verstärkt den Nachwuchs in die 1. Mannschaft einzubauen, mit dem neuen Trainer Michele Masi und dessen Co-Trainer Matthias Hertweck, konsequent umsetzen“, betont Sportchef Jasmin Rastoder.

Fünf Akteure aus dem eigenen Nachwuchs werden künftig „zweigleisig“ fahren. Torhüter Niklas Bayer sowie die Feldspieler Emir Muratovic, Nikita Maul, Daniel Guznenko und Urtan Aliaj sollen zwar nach wie vor bei den A-Junioren der SG Waldshut-Tiengen in der Landesliga spielen. Doch in Absprache mit deren neuem Trainer Holger Kostenbader soll das Quintett verstärkt bei den Aktiven eingesetzt werden, erklärt Rastoder.

Nicht mehr in dieses Konzept gehören aus Altersgründen Patrick Ebner und Lars Haag. Die beiden Youngster kehren nach zwei Jahren als Gastspieler bei der SG Steina-Schlüchttal zurück zum FC Tiengen 08 und werden ebenfalls in den Bezirksliga-Kader integriert. „Ich bin mir sicher, dass das Konzept mit den jungen Spielern, gemeinsam mit den verbleibenden Routiniers greifen wird, so dass wir hier mittelfristig wieder eine erfolgreiche Mannschaft aufbauen können“, so Rastoder.