Juniorenfutsal: (neu) Die Juniorenfußballer des FC Tiengen 08 sind an zwei großen Turniertagen richtig gefordert. Der Verein ist nämlich am Wochenende in der heimischen Sporthalle Ausrichter des Endturniers um die Hallenbezirksmeisterschaften des Bezirks Hochrhein. Dann werden bei den A- bis E-Junioren und bei den B- bis E-Juniorinnen die Futsal- und Hallenbezirksmeister ermittelt.

43 Teams spielen bei den Endturnieren des Bezirks Hochrhein um den Titel. Dabei müssen die Tiengener Helfer zwei Spätschichten leisten. Der Ball rollt am Samstag bis gegen 20.15 Uhr, am Sonntag sogar bis 21 Uhr, wenn die A-Junioren den Abschluss der beiden Tage machen.

Der Bezirk ist bei den meisten Jahrgängen wieder zum alten Modus mit fünf Teams und zum Modus "Jeder gegen Jeden" zurückgekehrt. Bei den E-Junioren sind es sechs Teams. Die C-Juniorinnen spielen in zwei Vierergruppen um den Finaleinzug, das die Gruppenersten erreichen. Jeweils nur zwei Teams sind bei D- und E-Juniorinnen am Start. Bei den D-Juniorinnen gibt es ein Hin- und Rückspiel, die E-Juniorinnen spielen in einer Partie um den Titel.

