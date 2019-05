Fußball-Landesliga: – Während der als Absteiger bereits feststehende FC Tiengen 08 am Sonntag den FC Freiburg-St. Georgen (13.) erwartet, will der FSV Rheinfelden (9.) mit einem Sieg beim Freiburger FC II (5.) seinen Aufwärtstrend fortsetzen.

Der FC Tiengen 08 hatte zuletzt große personelle Probleme. Etwas Entwarnung ist für die Heimpartie am Sonntag angesagt. War vor allem vor einer Woche Reserve-Trainer Vincenzo Leggio der einzige Mann auf der Bank, scheint es dieses Mal wieder besser zu sein. „Auch wenn wir schon abgestiegen sind, würden wir noch gern einen Sieg in dieser Saison holen. Und die Aufgabe gegen den FC Freiburg-St. Georgen ist durchaus machbar“, sagt der Tiengener Trainer Oliver Neff.

Oliver Neff, Trainer FC Tiengen 08: „Auch wenn wir abgestiegen sind, würden wir noch gern einen Sieg in dieser Saison holen. Und die Aufgabe gegen den FC Freiburg-St. Georgen ist machbar.“ | Bild: Welte, Gerd

Nach seiner fünfmonatigen Sperre ist Sven Maier am Sonntag wieder spielberechtigt. Auch Denis Michael, der nach St. Petersburg gezogen ist, hat noch einen Pass beim FC Tiengen 08. Er ist für vier Wochen in Tiengen auf Heimaturlaub und stünde am Sonntag zur Verfügung. Ebenfalls wieder einsatzbereit sind Karacan und Cascio, die zuletzt fehlten. Mit einem Sieg könnten die Tiengener dem FSV Rheinfelden Schützenhilfe leisten, da der FC Freiburg-St. Georgen wie der FSV Rheinfelden noch um den Ligaverbleib kämpft.

Der FSV Rheinfelden würde gern beim Freiburger FC II den dritten Sieg in Folge feiern. „Das ist uns in der Landesliga noch nie gelungen“, weiß FSV-Trainer Marc Jilg. Seine Mannschaft, die seit langer Zeit wieder auf einem Nichtabstiegsplatz steht, ist motiviert: „Die Ranggewinne tun gut. Wir sind mal wieder auf einem einstelligen Platz. Das ist aber nur eine Momentaufnahme. Wir sind zwei Punkte über einem Abstiegsplatz“, mahnt der Trainer. Schon um 11.30 Uhr müssen seine Männer am Sonntag fit sein, um zwei Punkte zu ergattern. Deshalb werde man am Sonntag in Rheinfelden gemeinsam frühstücken und danach die Fahrt nach Freiburg aufnehmen. Paul Mendy und Justin Petretta, die zuletzt fehlten, rücken wieder in den Kader. Fraglich ist nur der Einsatz von Guy Lionel Schott.

Marc Jilg, Trainer FSV Rheinfelden: „Die Ranggewinne tun gut. Wir sind mal wieder auf einem einstelligen Platz. Das ist aber nur eine Momentaufnahme.“ | Bild: Welte, Gerd

26. Spieltag der Landesliga mit Schiedsrichter-Ansetzungen und SÜDKURIER-Tipps:

Freitag, 18.45 Uhr:

VfR Hausen – FC Teningen (Vorrunde: 1:0). – SR: Andreas Nübling (Freiburg). – SK-Tipp: 1:2.

Samstag, 14.30 Uhr:

FC Emmendingen – SV Au-Wittnau (0:5). – SR: Gaspare Lombardo (Rheinfelden). – SK-Tipp: 1:4.

15.30 Uhr:

SC Wyhl – SV RW Ballrechten-Dottingen (2:4). – SR: Sina Gieringer (Sinzheim). – SK-Tipp: 2:2.

16 Uhr:

VfR Bad Bellingen – FV Herbolzheim (1:1). – SR: Jens Bormann (Hüfingen). – SK-Tipp: 1:1.

Sonntag, 11.30 Uhr:

Freiburger FC II – FSV Rheinfelden (2:1). – SR: Arne Grigorowitsch (Lahr). – SK-Tipp: 2:3.

15 Uhr:

FC Tiengen 08 – FC Freiburg-St. Georgen (3:0). – SR: Sven Mayer (Kappelrodeck). – SK-Tipp: 2:2.

SV Kirchzarten – SV Weil (0:3). – SR: Nico Siegwart (Sinzheim). – SK-Tipp: 1:4.

Spvgg. Untermünstertal – SF Elzach-Yach (2:3). – SR: Manuel De Vito (Stetten a.k.M.). – SK-Tipp: 3:1.