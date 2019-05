Video: Neithard Schleier

Tore: 1:0 (4.) Micic; 2:0 (5.) Würmlin; 3:0 (41.) Lais; 4:0 (51.) Siegin; 5:0 (68.) Weber; 6:0 (70.) Micic; 6:1 (73.) Awel; 7:1 (84.) Berisha; 8:1 (87.) Siegin. – SR: Timo Bugglin (Weil). – Z.: 100.

Eines muss man dem FC Tiengen 08 lassen: Der sichere Absteiger präsentiert sich trotz großer Personalnöte sportlich, reist mit sechs Spielern aus der Reserve zum VfR Bad Bellingen, obwohl der Sieger, so Trainer Oliver Neff, „schon vorher feststand“.

„Wir wollen keine Wettbewerbsverzerrung“, sagt Neff. Gut so – es gab an diesem Wochenende auch ein anderes negatives Beispiel in der Bezirksliga.

Die Partie in Bad Bellingen war nach fünf Minuten entschieden. Antrija Micic und Lucas Würmlin hatten für die Gastgeber getroffen. Immerhin gelang dem FC Tiengen 08 bei acht Gegentoren noch der Ehrentreffer durch Hassen Awel.

FC Tiengen 08: Hackenberger – Shafiee, Lopes Da Silva, Cascio, Leggio, Pipinic – Awel, Stürzl, Le, Wiktorik – Caramalho. (gew)