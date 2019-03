Fußball-Landesliga: – Ein Quartett vertritt den Fußballbezirk Hochrhein in der Landesliga. Während der FC Tiengen 08 als Vorletzter dem Abstieg nahe ist und auch der FSV Rheinfelden (13.) und Aufsteiger VfR Bad Bellingen (11.) noch um den Ligaverbleib kämpfen, kann sich der SV Weil als Spitzenreiter Hoffnungen auf den Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die Verbandsliga machen.

Oliver Neff, Trainer FC Tiengen 08. | Bild: Welte, Gerd

Einen Rückstand von acht Punkten hat der FC Tiengen 08 auf einen Nichtabstiegsplatz. Trainer Oliver Neff und Sportchef Jasmin Rastoder wissen natürlich beide, dass es schwierig wird, dem Abstieg noch zu entgehen. Für den Fall der Fälle sei man vorbereitet, betonen beide. Panik breche deswegen nicht aus. Die Tiengener Verantwortlichen wollen bewusst einen Neuanfang starten, sprechen von einem Umbruch.

Sieben Spieler haben den Verein in der Winterpause verlassen. Dafür kommen vier neue Akteure. „Wir haben drei A-Junioren und zwei oder drei Spieler aus der Reserve, die nachrücken können“, sagt Neff, der im aktuellen Kader „nur“ auf 18 Akteure zurück greifen kann. „Wir starten mit einer neuen Mannschaft, und wir haben uns noch nicht aufgegeben. Ich bin mir sicher, dass wir noch für einige Überraschungen sorgen können. Wir geben alles“, so der Trainer.

Von den vier Neuzugängen könnten Max Le und Romeo Schilling noch bei den A-Junioren spielen. Die beiden anderen – Sascha Guarino (22) vom FC Dietikon/CH und Nagip Bujupi (21) vom SV Lottstetten – sind ebenfalls noch jung. „Da werden einige natürlich noch Lehrgeld zahlen“, sagt Neff, der aber auch an die Zukunft denkt. Da will der Verein vor allem darauf bauen, dass Juniorenspieler aus den eigenen Reihen systematisch in die erste Mannschaft nachrücken und sich die gute Jugendarbeit des Vereins auch in den Aktivmannschaften positiv bemerkbar macht. „Ein Abstieg wäre kein Beinbruch, aber noch ist es nicht so weit“, versichert der Trainer.

Besonders freut sich Neff darüber, nach der Winterpause einen neuen Co-Trainer an der Seite zu haben. Das ist Michael Seifert (31), mit dem er schon beim FC Erzingen zusammen gearbeitet hat. Wichtig ist auch, dass der Langzeitverletzte Daniel Eichhorn wieder zur Verfügung steht und die Defensive stärkt. Außerdem will der Verein suchen, mit Hilfe eines Gnadengesuchs die lange Sperre für Stürmer Sven Maier noch zu verkürzen. Neff: „Wir hoffen, dass er Ende März wieder spielen kann.“ Und wenn alle Stricke reißen, steht sogar Sportchef Jasmin Rastoder (37) nach seiner Meisterprüfung in diesem Monat bereit, im Notfall noch einmal die Kickstiefel zu schnüren.

Joachim Sperker, Sportchef FSV Rheinfelden. | Bild: Welte, Gerd

Gar nicht zufrieden ist der FSV Rheinfelden mit dem Verlauf der Saison. Mit dem Abstieg wollte das Team der beiden Trainer Marc Jilg und Anton Weis nichts zu tun haben. Zur Winterpause befindet sich das Team auf Rang 13. „Das wäre der erste Abstiegsrang. Wir dürfen die Situation nicht unterschätzen“, warnt Sportchef Joachim Sperker seine Männer und versichert: „Wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz. Auf den Tabellensiebten haben wir nur fünf Punkte Abstand.“

Sperker und den Vereinsverantwortlichen war klar, woran es gehapert hat. „Wir haben oft gut gespielt, aber die Tore nicht gemacht“, so Sperker, der deswegen in der Winterpause Verstärkungen für die Offensive gesucht hat. Der Rheinfelder Sportchef ist fündig geworden. So kehrt Stürmer Giuseppe Catanzaro aus Bad Säckingen nach zwei Jahren auf die Rheinfelder Richterwiese zurück. Von 2013 bis Februar 2017 spielte er beim FSV Rheinfelden und war ein gefürchteter Torjäger. „Mit der richtigen Einstellung ist er eine echte Verstärkung. Er weiß, wo das Tor steht“, sagt Sperker und hofft, dass der Italiener zum „Knipser“ seiner Mannschaft wird. Auch Michael Aselborn ist ein Mann für die Offensive. Der 20-Jährige kehrt vom SV Weil in seine Heimatstadt zurück.

Verlassen haben den FSV Rheinfelden zwei Spieler. So wechseln Simon Kleiner und Ciro Di Feo zum SV Herten. Weiter pausieren wird Torwart Dany Quintero. Nach einer langwierigen Fingerverletzung und frischen Vaterfreuden ist er noch nicht so weit, in den Rheinfelder Kasten zurückzukehren. Das Tor hüten werden weiter Dennis Fritz und Saikou Sawaneh. Beide haben ihre Stärke in der Vorrunde bewiesen.

Stephan Hosslin, Sportchef VfR Bad Bellingen. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Aufsteiger VfR Bad Bellingen steht als Elfter zwar nicht auf einem Abstiegsplatz, aber hat nur einen Zähler mehr als der FSV Rheinfelden. Der Verein will weiter auf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs setzen. Sportlicher Leiter Stephan Hosslin und Trainer Werner Gottschling sahen aber in der Winterpause akuten Handlungsbedarf. „Der Kader war einfach zu klein. Wir mussten uns umschauen und haben uns gut verstärkt“, sagt Hosslin.

So gelang es, vier neue Spieler für den VfR Bad Bellingen zu gewinnen. Große Hoffnungen setzen die Vereinsverantwortlichen auf Codrut-Stefan Lirca. Der 29-Jährige war einst Profi in der Zweiten Liga seiner Heimat in Rumänien, zuletzt Spielertrainer beim SV Sulzburg und wohnt in Bad Bellingen. Er bringe, so Hosslin, als offensiver Mittelfeldmann Führungsqualitäten mit. Das sei enorm wichtig für die Mannschaft, da Christian Ophoven als einer der Leistungsträger nur noch sporadisch zur Verfügung steht. Dieser tritt seine Stelle als Arzt im Breisgau an. In den ersten drei Spielen wird Lirca allerdings nicht eingesetzt werden können, da er noch eine Rotsperre absitzen muss.

Außerdem kommen Maximilian Ernst vom FC Auggen, Yannick Müller vom FV Lörrach-Brombach II und Nicolas Zimmermann vom FC Kandern. Abgänge hat der VfR Bad Bellingen keine.

Perseus Knab, Sportchef SV Weil. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Einen hervorragenden Start legte der SV Weil hin. Zwischenzeitlich hatte die Mannschaft von Trainer Tobias Bächle als Tabellenführer einen Vorsprung von sieben Punkten auf die Konkurrenz. „Da haben uns einige schon als Meister gehandelt“, sagt Sportlicher Leiter Perseus Knab. Zwar lief es bei den Weilern, die spielerisch meistens überzeugten, besser als in vergangenen Jahren, doch Knab und Bächle war klar, dass die Erfolgsserie auch dieses Mal kein Selbstläufer sein würde.

So kam es auch: Zuletzt schwächelte der SV Weil. Knab: „Wir waren nicht mehr dominierend. Der Akku war ein bisschen leer.“ Der SV Weil steht zwar immer noch an der Tabellenspitze, doch der Vorsprung auf den härtesten Verfolger, den Freiburger FC II, ist auf zwei Zähler zusammen geschmolzen.

Bei zwei Abgängen hat der SV Weil drei neue Spieler verpflichtet. So kehrt Defensivspieler Alexander Schneider (19) nach einem Intermezzo in der Schweiz zurück ins Nonnenholz, wo er schon in der Jugend spielte. Im Sturm eingesetzt werden kann Sidi Tindano, der zuletzt für den FV Lörrach-Brombach II gespielt hat. Außerdem kam in der Winterpause Torwart Igor Dodik von Olympia Basel. Trotz der vier Torwarte im Kader hat der SV Weil aber kein Luxusproblem. So ging Sandro Keller nach einem Autounfall lange an Krücken. Knab: „Da wird es eng mit einem Einsatz. Wir wollen vorsichtig sein und haben jetzt Alternativen.“

Das tut weh: Der Rheinfelder Spielertrainer Anton Weis (rechts) wird unsanft von den Beinen geholt. Sein Team muss alles geben, um den Ligaverbleib zu schaffen. | Bild: Neithard Schleier