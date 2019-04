Video: Welte, Gerd

Fußball-Landesliga: FC Tiengen 08 – FC Emmendingen 3:5 (2:4)

Tore: 1:0 (18.) Gallmann; 2:0 (20.) Karacan; 2:1 (28.) Engler; 2:2 (30.) Grießbaum; 2:3 (31.) Engler; 2:4 (39.) Ulubiev; 3:4 (61./FE) Karacan; 3:5 (68./HE) Gass. – SR: J. Schmid (Fischerbach). – Z.: 100.

Das war nicht der Tag des FC Tiengen 08. Hatte die Mannschaft von Trainer Oliver Neff in den drei Spielen zuletzt trotz der Niederlagen gezeigt, was in ihr steckt, wurde sie im Kellerduell gegen den Tabellenletzten FC Emmendingen phasenweise vorgeführt und unterlag völlig verdient mit 3:5.

Dabei fing die Partie auf dem Kunstrasenplatz ganz gut an. Guarino und Ködel ließen Chancen aus. Auch Tomas Masek, der nach langer Verletzungspause noch nicht die alte Bestform erreicht hat und im Sturm sein Bestes versuchte, scheiterte am Emmendinger Torwart Stefan Lohrer. Nachdem Dennis Gallmann in der 18. Minute abstaubte und Süleyman Karacan zwei Minuten später zum 2:0 für die Platzherren nachlegte, dachten wohl alle an einen Selbstläufer.

Video: Welte, Gerd

Es kam anders, das Spiel kippte zugunsten der Gäste: Zwischen der 28. und der 39. Minute kassierten die Tiengener vier Gegentore. Trainer Oliver Neff war nach dem Schlusspfiff sauer: „Ab der 20. Minute sind wir zu überheblich aufgetreten. Die Emmendinger haben uns schwindlig gespielt.“ Julian Engler, der Kapitän der Gäste, erzielte zwei Treffer, Jakob Grießbaum und Kazbek Ulubiev jeweils einen.

Oliver Neff, Trainer des FC Tiengen 08: „Ab der 20. Minute sind wir zu überheblich aufgetreten." | Bild: Welte, Gerd

Wer gedacht hatte, dass der FC Tiengen 08 mit frischem Mut aus der Kabine kommen würde, sah sich getäuscht. Die Angriffe der Gastgeber verpufften meistens schon im Ansatz, während auf der Gegenseite Ousman Jasseh nur den Pfosten traf (50.). Selbst nachdem Süleyman Karacan, der im Angriff wenigstens ab und zu seine Gefährlichkeit zeigte, einen Strafstoß zum Anschlusstreffer verwandelte, hatten die quirligen Gäste wieder die passende Antwort bereit und erhöhten durch einen von Jeremia Gass verwandelten Handelfmeter auf 5:3. „Neun Gegentore in zwei Spielen. Das zeigt, wie schwach wir in der Defensive sind. Und da meine ich nicht nur unsere Verteidiger“, nahm Oliver Neff seine Spieler diesmal nicht in Schutz. „Das war Bezirksliga-Niveau von beiden Mannschaften – höchstens. Oder sogar Kreisliga A. Mit der Leistung von heute wären wir gegen einen Bezirksligisten gnadenlos untergegangen“, so der Trainer.

Video: Welte, Gerd

Fußball ist nicht alles: Der FC Tiengen 08 spielte mit Trauerflor für den am Mittwoch verstorbenen ehemaligen Spieler und Jugendwart Günter Salzmann, der noch bis zuletzt in der Veteranen-Abteilung des Vereins aktiv war.

FC Tiengen 08: Hackenberger – Schilling, Ködel, Dimitriadis, Cascio (61. Eichhorn) – Gallmann, Le, Guarino, Pipinic (68. Ndow) – Masek (73. Wiktorik), Karacan.