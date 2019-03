Kreisliga A-Ost

FC Schlüchttal – VfR Horheim 2:2 (0:2). – Tore: 0:1 (27.) Pietzke; 0:2 (36./FE) Hoffmann; 1:2 (47.) und 2:2 (90.+3) M. Kalt. – SR: Chris Schäper (Villingen). – Z.: 100. – Schlüchttals Trainer Roberto Wenzler ärgerte sich über den Punktverlust seiner Mannschaft. Im ersten Abschnitt bestimmten die Gäste das Spielgeschehen und erarbeiteten sich eine komfortable Halbzeitführung. Nach der Pause schalteten die Hausherren einen Gang höher und konnten durch zwei Tore von Marvin Kalt sich einen Punkt sichern. Yannik Kalt musste nach einem unglücklichen Zusammenprall verletzt ausgewechselt werden und wurde mit dem Krankenwagen ins Spital eingeliefert.

SV Nöggenschwiel – FC Hochrhein 2:0 (0:0). – Tore: 1:0 (56.) Bächle; 2:0 (80.) Geng. – SR: Axel Amann (Bettmaringen). – Z.: 150. – Auch das Rückspiel konnte der SV Nöggenschwiel für sich entscheiden und den FC Hochrhein von der Tabellenspitze stoßen. Für den FC Hochrhein bleibt die Nöggenschwieler Festung unbesiegbar, die letzten vier Spiele im Rosendorf konnten alle nicht gewonnen werden. Für Nöggenschwiels Trainer Pepe Pavano war es ein guter Auftritt seiner Elf. Das Heimteam machte wenige Fehler und hatte den Gegner im Griff. "Auf diese Leistung kann man aufbauen", lobte Pavano die Einstellung und Spielweise seiner Mannschaft.

FC Geißlingen – C.S.I. JR Laufenburg 5:1 (3:0). – Tore: 1:0 (21.) Sutter; 2:0 (22.) Bercher; 3:0 (42.) Sutter; 4:0 (52.) S. Grießer; 5:0 (55.) J. Grießer; 5:1 (82.) N. Maenza. – SR: Rudi Fehrenbach (Höchenschwand). – Z.: 120. – Der FC Geißlingen gewann klar gegen die Gäste aus Laufenburg. Die Klettgauer spielten sich viele Chancen heraus und ließen einige liegen. Erst nach dem 3:0 platzte der Knoten endgültig, und man konnte beruhigt in die Pause. Nach dem Wiederanpfiff machte der FC Geißlingen da weiter, wo er aufgehört hatten, er vergab wieder einige Großchancen. Der Anschlusstreffer der Gäste war nur noch Ergebniskosmetik.

SC Lauchringen – Spvgg. Wutöschingen 0:4 (0:1). – Tore: 0.1 (29./FE) und 0:2 (51.) beide Bischoff; 0:3 (67.) Brunner; 0:4 (82.) Ebner. – SR: R. Lombardo (Bad Säckingen). – Z.: 150. – Die Gäste aus Wutöschingen fanden im Derby nach dem Sieg gegen den SC Lauchringen wieder zurück auf die Siegerstraße und feierten den ersten Sieg im neuen Jahr. Allerdings benötigten die Wutöschinger einen Strafstoß, um richtig in Fahrt zu kommen. Niko Bischoff verwandelte den fälligen Strafstoß zur Pausenführung. Im zweiten Spielabschnitt war es wieder Niko Bischoff, der das erste Tor erzielte. Christoph Brunner und Niklas Ebner schraubten mit ihren Toren den Sieg in die Höhe.

SG Mettingen/Krenkingen – SG Niederhof/Binzgen 5:0 (2:0). – Tore: 1:0 (31.) F. Erne; 2:0 (45.) und 3:0 (77.) beide F. Happle; 4:0 (81.) Gantert; 5:0 (85.) Baschnagel. – SR: Lukas Gäng (Erzingen). – Z.: 170. – Auf dem holprigen Untermettinger Platz war es eine klare Angelegenheit für die Heimelf. Die Isele-Schützlinge waren von Anfang an die spielbestimmend, hatten die Gäste im Griff und ließen kaum Torchancen zu. Heimtrainer Georg Isele sprach von einer einseitigen Partie, in der seine Elf verdient als Sieger vom Platz ging.

SV Rheintal – FC Weizen 1:1 (1:1). – Tore: 1:0 (27.) Wagner; 1:1 (40.) Scherble. – SR: Heiko Werner (Untermettingen). – Z.: 120. – Bes.: GR für Albert (FCW/87.). – Für ein Spiel saß Sportchef Thorsten Walz selbt auf der Bakn beim SV Rheintal. Er war zufrieden: "Die Mannschaft hat eine Reaktion gezeigt." Robin Wagner (27:9 erzielte die Führung, Manuel Scherble (40.) glich aus.

SV BW Murg – SV Berau 5:2 (2:2). – Tore: 1:0 (8.) Maenza; 1:1 (18.) J. Isele; 1:2 (21.) V. Böhler; 2.2 (37.) Peter; 3:2 (55.) Maenza; 4:2 (59.) Lo Presti; 5:2 (77.) Uyar. – SR: Jan Sigel (Waldshut-Tiengen). – Z.: 80. – Für Murgs Trainer Sven Oertel geht der Sieg in Ordnung. Der SV Berau nutzte seine einzigen zwei Chancen im ersten Durchgang für zwei Tore. Nach dem Rückstand kamen die Hausherren zurück ins Spiel und konnten vor der Pause noch den Ausgleich erzielen. Oertels Halbzeitansprache fruchtete bei den Murgern, diese entschieden mit drei weiteren Toren die Partie für sich. Das Sieg hätte auch noch höher für Murg ausfallen können.

SV Albbruck – FC Dettighofen 5:1 (1:1). – Tore: 1:0 (16.) Winkler, 1:1 (38.) Glattfelder, 2:1 (66.) Hoffmann, 3:1 (76.) Winkler, 4:1 (86./FE) Gerteiser, 5:1 (90.+1) Lucas Jehle. – SR: Adrian Rützler (Schopfheim). – Z.: 90. – Bes.: Wiedmann (FCD/61.) hält FE von Vögele.

Kreisliga A-West

FC Bad Säckingen – FV Degerfelden 2:1 (1:0). – Tore: 1:0 (4.) Genna; 2:0 (55.) Bauer; 2:1 (81./FE) Streule. – SR: Stefan Wagner (Weilheim). – Z.: 70. – Bes.: M. Kappler (FVD/76.) hält FE von Bauer. – Die Bad Säckinger waren nach dem Sieg sichtlich erleichtert. Zunächst lief alles nach Plan für die Kicker aus der Trompeterstadt. Die Heimelf nutzte ihre Chancen und konnte mit zwei Kopfballtoren in Führung gehen. In der Schlussphase scheiterte FC-Co-Trainer Clemens Bauer am gegnerischen Schlussmann mit einem Strafstoß. Kurz darauf zeigte Patrick Streule den Bad Säckingern, wie man es besser macht, und verkürzte vom Punkt. Danach wurde das Spiel nochmals spannend und FCB-Schlussmann Raphael Scherzinger sicherte mit zwei guten Paraden den Heimsieg

FC Hausen – SV Karsau 3:1 (0:0). – ore: 1:0 (52.) Wagner; 1:1 (62.) Keller; 2:1 (66./FE) Klinke; 3:1 (90.+3) Wagner . – SR: David Brombacher (Kandern). – Z.: 80. – Bes.: GR für D. Zumkeller (SVK/80.) und Enz (SVK/89.). – Der SV Karsau verlor unglücklich gegen den FC Hausen. Vor der Pause klappte es ganz gut, und man konnte mit einem 0:0 in die Pause. In der Halbzeit hatte man sich viel vorgenommen für den zweiten Spielabschnitt. Zunächst gelang es den Karsauern, das Spiel zu bestimmen, danach brachte man sich durch individuelle Fehler selbst in Bedrängnis und gab das Spiel aus der Hand und konnte keine Punkte aus Hausen mitnehmen. Durch zwei unnötige gelb-rote Karten in der Schlussphase, hat der SV Karsau sich selbst fürs nächste Spiel geschwächt.

TuS Lörrach Stetten – TuS Kl. Wiesental 7:2 (2:0). – Tore: 1:0 (5.) Gültekin; 2:0 (45.+2) Nazli; 3:0 (49.) A. Gashi; 4:0 (53.) Schulz; 5:0 (63.) Tarasenko; 5:1 (64.) Kuttler; 5:2 (68.) Kasimir; 6:2 (70.) A. Gashi; 7:2 (86.) Gültekin. – SR: Steve Blaschke (Grenzach-Wyhlen). – Z.: 90.

FC Hauingen – FC Steinen-Höllstein 0:0. – SR: Mario Janutsch (Zell). – Z.: 120.

SV Schopfheim – FV Lörrach-Brombach III 2:1 (0:0). – Tore: 1:0 (54.) Invernale; 1:1 (56.) Rabe; 2:1 (79.) Nolte. – SR: Marco Brendle (Freiburg). – Z.: 100.

FC Huttingen – FV Haltingen 3:2 (1:1). – Tore: 0:1 (10.) Trupi; 1:1 (18.) Perrone; 1:2 (37.) Mayer; 2:2 (70.) Rosskopf; 3:2 (79.) Weber. – SR: Zan Gavranovic (Lörrach). – Z.: 70.

SV Liel-Niedereggenen – BFC Friedlingen 3:5 (2:3). – Tore: 1:0 (5.) Großklaus; 1:2 (13.) M. Kassem; 1:2 (18./FE) E. Ademaj; 1:3 (29.) Boudjemaa; 2:3 (42.) und 3.3 (68.). beide Völkel; 3:4 (80.) Fischer; 3:5 (90.) E. Ademaj – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – Z.: 70.

TuS Maulburg – SV Todtnau 1:5 (1:3). – Tore: 0:1 (8.) und 0:2 (13.) beide Böhler; 1:2 (18.) Erdogan; 1:3 (33.) und 1:4 (50./FE) beide Bosl; 1:5 (70.) Böhler. – SR: Ali Aslan Durmus (Lörrach). – Z.: 60.